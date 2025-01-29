Крупнейшее млекопитающее, считавшееся вымершим, снова замечено в Южной Америке

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Возвращение тапиров

В Рио-де-Жанейро впервые за 100 лет замечены тапиры. Камеры-ловушки зафиксировали группы из трёх животных. Это первый случай появления тапиров в регионе за долгое время.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Тапир

Причины возрождения

Возрождение связано с работой по сохранению биоразнообразия Атлантического леса. Лес сохраняет среду обитания тапиров и других ключевых видов, таких как пумы.

Значение тапиров

Тапиры являются важными экологическими агентами, переносящими семена.

Они могут передвигаться по разным типам местности и являются хорошими пловцами.

Историческая справка

Последняя запись тапиров в штате Рио была сделана в 1914 году. Животные входят в Красный список исчезающих видов и считаются вымершими в RJ.

Исчезновение связано с потерей среды обитания, охотой и урбанизацией. Возвращение тапиров может помочь в продвижении стратегий сохранения и повышении осведомленности о биоразнообразии.

Уточнения

Тапи́ры (лат. Tapirus) — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.



