Крупнейшее млекопитающее, считавшееся вымершим, снова замечено в Южной Америке

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1:07
Зоосфера

Возвращение тапиров

В Рио-де-Жанейро впервые за 100 лет замечены тапиры. Камеры-ловушки зафиксировали группы из трёх животных. Это первый случай появления тапиров в регионе за долгое время.

Тапир
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Тапир

Причины возрождения

Возрождение связано с работой по сохранению биоразнообразия Атлантического леса. Лес сохраняет среду обитания тапиров и других ключевых видов, таких как пумы.

Значение тапиров

Тапиры являются важными экологическими агентами, переносящими семена.
Они могут передвигаться по разным типам местности и являются хорошими пловцами.

Историческая справка

Последняя запись тапиров в штате Рио была сделана в 1914 году. Животные входят в Красный список исчезающих видов и считаются вымершими в RJ.

Исчезновение связано с потерей среды обитания, охотой и урбанизацией. Возвращение тапиров может помочь в продвижении стратегий сохранения и повышении осведомленности о биоразнообразии.

Уточнения

Тапи́ры (лат. Tapirus) — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные), несколько напоминающие по облику свинью, но в отличие от неё обладающие коротким, приспособленным для хватания хоботом.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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