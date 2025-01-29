Собакам тоже нужен стоматолог! Как предотвратить кариес у домашних животных

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что у собаки кариес

Когда собаке больно, животное становится нервным или, наоборот, становится апатичным, иногда скулит. Если на зубах есть старый зубной камень, вы можете заметить, как ваше животное обильно пускает слюни.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кавказская овчарка

Обратиться к ветеринару следует в том случае, если у питомца желтеют зубы или у него начинают кровоточить десны. Это может произойти при зубном камне, пародонтите и гингивите. Кроме того, из-за проблем с зубами у собаки появляется неприятный запах изо рта.

Как предотвратить кариес у собак

Регулярно посещайте стоматолога для домашних животных, чтобы проверить здоровье зубов вашего питомца.

Чтобы предотвратить проблемы с зубами у вашего питомца, чистите зубы собаки. Для этого используют специальную зубную пасту и щетку для собак. Кроме того, важно подобрать максимально сбалансированное питание и дать собаке что-нибудь пожевать твердое.

Важно кормить собак не только мясом, но и фруктами и овощами. Например, им можно давать тыкву. Тем не менее заранее изучите, можно ли давать собакам определенные продукты.

Профилактический осмотр поможет вовремя выявить проблемы с зубами вашего питомца и начать лечение. Врач поможет вам почистить зубы собаки от налета и удалить зубной камень, что предотвратит развитие кариеса.

Уточнения

Ка́риес (лат caries «гниение») — сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

