Определение пола щенка: пошаговый гид для новичков

3:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как определить пол щенка: советы и ошибки

Различить мальчика и девочку среди щенков бывает сложно, особенно если малыши ещё совсем маленькие. Однако есть простые способы, которые помогут понять пол питомца без ошибок. Ниже вы узнаете, какие признаки указывают на пол, как правильно осматривать щенка, чтобы ему не навредить, и какие ошибки чаще всего допускают владельцы.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Почему важно знать пол щенка

Определение пола собаки — важный шаг, особенно если вы планируете её воспитание или разведение. Пол питомца влияет на поведение, выбор клички и особенности ухода. Вот несколько причин, почему важно определить половую принадлежность:

Поведение . Кобели чаще бывают выносливыми и подходят для охраны или охоты, тогда как самки, как правило, более ласковы и легче поддаются дрессировке.

. Кобели чаще бывают выносливыми и подходят для охраны или охоты, тогда как самки, как правило, более ласковы и легче поддаются дрессировке. Инстинкт размножения . Зная пол, вы сможете предотвратить нежелательное потомство и контролировать поведение собаки во время половой охоты.

. Зная пол, вы сможете предотвратить нежелательное потомство и контролировать поведение собаки во время половой охоты. Племенная работа. Заводчики выбирают щенков для разведения заранее, ориентируясь на пол и другие качества.

Как определить пол щенка

Чтобы определить пол щенка, достаточно внимательно осмотреть его тело. Признаки становятся заметны уже с рождения, но иногда для уверенности стоит дождаться, пока щенок немного подрастёт.

На животе . Осмотрите животик малыша: у мальчиков рядом с пуповиной заметен бугорок — это крайняя плоть пениса. У девочек область живота гладкая.

. Осмотрите животик малыша: у мальчиков рядом с пуповиной заметен бугорок — это крайняя плоть пениса. У девочек область живота гладкая. Под хвостом . У самцов виден только анус, а у самок под анусом расположена вульва, которая выглядит как складочка кожи.

. У самцов виден только анус, а у самок под анусом расположена вульва, которая выглядит как складочка кожи. Между задними лапами. У кобелей можно увидеть будущую мошонку, покрытую более густой шерстью.

Как осматривать щенка

Осмотр должен быть бережным, чтобы не нанести щенку вреда. Вот основные правила:

Держите малыша аккуратно . Не сгибайте его тело и поддерживайте голову.

. Не сгибайте его тело и поддерживайте голову. Создайте комфортные условия . Щенку должно быть тепло; осматривайте его на мягкой поверхности, например, на полотенце.

. Щенку должно быть тепло; осматривайте его на мягкой поверхности, например, на полотенце. Не торопитесь, но будьте быстрыми. Осмотр должен быть коротким, чтобы не вызывать у щенка дискомфорта.

Частые ошибки

Иногда владельцы ошибаются, пытаясь определить пол. Вот основные моменты, которых стоит избегать:

Не ориентируйтесь на поведение . Активным щенком может быть как мальчик, так и девочка.

. Активным щенком может быть как мальчик, так и девочка. Не смотрите на соски . Они есть у щенков обоих полов и не являются показателем.

. Они есть у щенков обоих полов и не являются показателем. Не судите по размеру . Самый крупный щенок в помёте не обязательно кобель.

. Самый крупный щенок в помёте не обязательно кобель. Не оценивайте мочеиспускание. Кобели до полугода могут присаживаться, как девочки.

Что делать, если возникают сложности

Если вы не уверены в своих наблюдениях, всегда можно обратиться к ветеринару. Специалист поможет точно определить пол питомца и подскажет, как ухаживать за щенками в зависимости от их пола. Главное — уделите внимание питомцу, и он обязательно ответит вам любовью и преданностью.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



