Могут ли кошки обогнать детей в изучении языка

Недавнее исследование показало, что кошки могут ассоциировать слова с объектами гораздо быстрее, чем человеческие малыши. Учёные из Университета Абадзу в Японии под руководством Саго Такэги провели уникальный эксперимент, который продемонстрировал впечатляющие способности домашних питомцев.
Как проводилось исследование
Что обнаружили учёные
Когда слова не совпадали с изображениями, кошки проявляли замешательство, проводя на 33 % больше времени за рассматриванием экрана. Это говорит о том, что они внимательно следят за человеческим общением и быстро формируют связи между словами и объектами.
Почему это важно
Исследование подтверждает высокий уровень когнитивных способностей кошек и их способность взаимодействовать с человеком через язык. Учёные планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, являются ли эти способности уникальными для кошек или характерны для других животных.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов.
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