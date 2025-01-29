Могут ли кошки обогнать детей в изучении языка

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки быстрее усваивают слова, чем младенцы: новое исследование

Недавнее исследование показало, что кошки могут ассоциировать слова с объектами гораздо быстрее, чем человеческие малыши. Учёные из Университета Абадзу в Японии под руководством Саго Такэги провели уникальный эксперимент, который продемонстрировал впечатляющие способности домашних питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёнок

Как проводилось исследование

Участие приняли 31 взрослая кошка.

Животным показывали мультфильмы, сопровождающиеся аудиозаписями голосов их владельцев.

Кошки ассоциировали вымышленные слова с изображениями всего после четырёх повторений, тогда как младенцам требуется 16-20 повторений для аналогичных результатов.

Что обнаружили учёные

Когда слова не совпадали с изображениями, кошки проявляли замешательство, проводя на 33 % больше времени за рассматриванием экрана. Это говорит о том, что они внимательно следят за человеческим общением и быстро формируют связи между словами и объектами.

Почему это важно

Исследование подтверждает высокий уровень когнитивных способностей кошек и их способность взаимодействовать с человеком через язык. Учёные планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, являются ли эти способности уникальными для кошек или характерны для других животных.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов.



