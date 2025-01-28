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Самые спокойные породы собак – для квартиры или дома

Зоосфера

Тем, кто предпочитает тихую и умиротворённую обстановку, не стоит отказываться от возможности иметь собаку: породы с невозмутимым характером могут стать замечательными спутниками для таких людей.

Собака породы спаниель
Фото: https://www.freepik.com by master1305
Собака породы спаниель

Бернский зенненхунд

Эти собаки выделяются своими внушительными размерами и добротой, которая скрыта в их большом сердце. Несмотря на свою солидную физическую форму, они отличаются исключительным спокойствием и добротой. Бернцы терпеливы и заботливы, прекрасно взаимодействуют как с детьми, так и с другими питомцами.

Пиренейский зенненхунд

Это величественные собаки, обладающие выдающимся спокойствием. Их присутствие создает атмосферу покоя и умиротворённости. Хотя они серьезно относятся к своим обязанностям по охране, их натура дружелюбна и уравновешена.

Кламбер-спаниель

Эта не слишком известная, но невероятно спокойная порода обожает неспешные прогулки и продолжительные сессии сна. Они дружелюбны, однако их характер лишь отчасти активен, и они не склонны к излишней возне.

Собака ши-тцу

Ши-тцу славится своим безмятежным характером. Эти собаки предпочитают проводить время в расслабленной позе, расположившись на коленях своего хозяина. Они чувствуют себя комфортно в спокойной среде и не нуждаются в интенсивной физической нагрузке, поэтому спокойные прогулки и размеренный ритм жизни подходят им больше всего.

Волчий шпиц

Эти собаки излучают теплоту и спокойствие. Они обожают быть рядом со своими хозяевами, отличаются терпеливым и миролюбивым характером. Их настойчивость и ненавязчивое присутствие создаёт обстановку умиротворения и гармонии.

Уточнения

Немецкий шпиц (нем. deutscher spitz) — порода собак. Собака-компаньон. Немецкие шпицы являются потомками торфяной собаки каменного века «canis familiaris palustris Ruthimeyer» и более позднего свайного шпица. Считаются старейшей в Средней Европе породой и предками множества других пород. Порода признана FCI.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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