Кошка кусается, когда её гладят? Вот что делать хозяину питомца

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему кошки кусаются

Одной из причин, почему кошки кусают своих хозяев, является желание показать, кто важнее в доме. Так они добиваются подчинения себе своих сородичей, и стараются действовать с людьми, демонстрируя силу и агрессию, так как это присуще инстинкту.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

Кошка может подойти и укусить без причины или отплатить за обиду. Часто кошки хотят таким поведением привлечь внимание хозяина, показать, что они в чем-то нуждаются. Они могут укусить, если хотят есть или пить, если чувствуют себя некомфортно.

Иногда кошки кусают вашу руку нежно, не причиняя боли. Для кошек характерно взаимное кусание. Это модель поведения, при которой животные моют друг друга и покусывают в знак дружбы. Во время гигиенических процедур кошки не только вылизывают шерсть, но и слегка покусывают кожу.

Ваш питомец считает вас равным и близким другом, если он лижет вам руку и по-дружески кусает.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



