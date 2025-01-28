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Как укрепить иммунитет растений с помощью аспирина

1:40
Зоосфера

Если вы хотите ухаживать за своими комнатными цветами, не тратя лишних денег, народные рецепты подкормок станут отличным решением. Один из самых простых и эффективных способов — использование обычного аспирина.

Герань
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Герань

Аспирин, или ацетилсалициловая кислота, обладает удивительными свойствами: он стимулирует рост растений, укрепляет их иммунитет и защищает от болезней. После такой заботы ваши цветы наверняка порадуют вас пышным цветением.

Как приготовить подкормку из аспирина

  • Возьмите одну таблетку аспирина и измельчите её в порошок. Это ускорит процесс растворения.
  • Порошок залейте стаканом (200 мл) кипятка и хорошо перемешайте до полного растворения.
  • Оставьте полученный раствор настаиваться на 30 минут.
  • Добавьте в настой 800 мл воды комнатной температуры. Всё, питательный состав готов!

Как применять раствор

Полив. Поливайте герань или другие комнатные растения этим раствором раз в 2-3 недели. Он поможет напитать корни и повысить устойчивость цветов к стрессу.

Опрыскивание. Используйте раствор для обработки листьев. Это не только придаст растению силы, но и станет отличной профилактикой грибковых заболеваний.

Почему это работает

Аспирин улучшает метаболизм растений, укрепляет их защитные механизмы и делает цветы более устойчивыми к неблагоприятным условиям. Опрыскивание дополнительно защищает листья от грибков и других вредителей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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