Как укрепить иммунитет растений с помощью аспирина

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы хотите ухаживать за своими комнатными цветами, не тратя лишних денег, народные рецепты подкормок станут отличным решением. Один из самых простых и эффективных способов — использование обычного аспирина.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Аспирин, или ацетилсалициловая кислота, обладает удивительными свойствами: он стимулирует рост растений, укрепляет их иммунитет и защищает от болезней. После такой заботы ваши цветы наверняка порадуют вас пышным цветением.

Как приготовить подкормку из аспирина

Возьмите одну таблетку аспирина и измельчите её в порошок. Это ускорит процесс растворения.

Порошок залейте стаканом (200 мл) кипятка и хорошо перемешайте до полного растворения.

Оставьте полученный раствор настаиваться на 30 минут.

Добавьте в настой 800 мл воды комнатной температуры. Всё, питательный состав готов!

Как применять раствор

Полив. Поливайте герань или другие комнатные растения этим раствором раз в 2-3 недели. Он поможет напитать корни и повысить устойчивость цветов к стрессу.

Опрыскивание. Используйте раствор для обработки листьев. Это не только придаст растению силы, но и станет отличной профилактикой грибковых заболеваний.

Почему это работает

Аспирин улучшает метаболизм растений, укрепляет их защитные механизмы и делает цветы более устойчивыми к неблагоприятным условиям. Опрыскивание дополнительно защищает листья от грибков и других вредителей.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическая царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

