Собаки с замысловатыми названиями: 10 пород, которые удивят вас

Собаки не только прекрасные спутники, но и настоящие хранители культуры и традиций разных стран. Их имена нередко отражают особенности характера или истории, а их звучание может быть довольно необычным. Взглянем на несколько пород с оригинальными названиями и интересными произношениями.

Фото: openverse.org by johnynek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лысая собака

Ксолоитцкуинтли — национальный символ Мексики

Ксолоитцкуинтли — собака, которая является душой Мексики. Эта порода известна не только своей экстравагантной внешностью и отсутствием шерсти, но и как символ защиты от злых духов. Она очень популярна в мексиканской культуре и идеально подходит для аллергиков.

Котон-де-тулеар — родом из Белого города

Котон-де-тулеар — это порода, которая олицетворяет белый город Тулеар на Мадагаскаре. Эти пушистые собаки известны своим дружелюбным нравом и привязанностью к хозяевам, создавая уют и гармонию в доме.

Курцхаар — немецкая порода легавых собак

Курцхаар — активный и энергичный спутник, который всегда готов к приключениям. Эта порода прекрасно подходит для охоты, обладает высоким интеллектом и преданностью, что делает её отличным другом для любителей активного отдыха.

Левретка — малая итальянская борзая

Левретка — грациозная и маленькая борзая, которая завоевывает сердца своей элегантностью. Эти собаки требуют внимания и игр, но их обаяние и игривость делают их идеальными домашними любимцами.

Леонбергер — немецкие плюшевые гиганты

Леонбергер — это не просто гигант, но и добрый защитник с мягким сердцем. Эти плюшевые гиганты обладают миролюбивым характером и отличной игривостью, что делает их прекрасными спутниками для семей.

Пражский крысарик — профессиональный крысолов из Чехии

Пражский крысарик — маленький, но уверенный защитник, когда-то использовавшийся для ловли крыс. Эти миниатюрные собаки имеют яркий характер, прекрасно ладят с детьми и всегда готовы быть верными спутниками.

Пти-брабансон — ваш верный спутник родом из Бельгии

Пти-брабансон — порода с крепкой привязанностью к хозяевам. Эти маленькие, но очень любящие собаки привнесут в дом тепло и радость благодаря своему заботливому характеру.

Уиппет — английский гепард в собачьем беге

Уиппет — это воплощение силы и грации. Эти быстрые и элегантные собаки идеальны для спортивных состязаний, таких как аджилити и гонки, где они достигают высоких результатов благодаря своей энергии и скорости.

Чесапик-бей-ретривер — охотник из США

Чесапик-бей-ретривер — это собака, созданная для работы в сложных условиях, включая спасение утопающих. Эти преданные охотники обладают уникальной способностью адаптироваться к различным задачам, всегда готовые быть на передовой.

Чирнеко дель Этна — сицилийская борзая

Чирнеко дель Этна — это порода, которая с гордостью представляет Сицилию. Эти собаки отлично чувствуют себя в сложных условиях, прекрасно справляясь с охотой на кроликов и зайцев, и являются верными спутниками в любых приключениях.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

