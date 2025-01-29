Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загадка органических молекул на Церере: что стоит за их происхождением
Долговая нагрузка Украины увеличилась до 90,4% ВВП
Вариатор с ресурсом 300 тысяч км: секреты корейской трансмиссии
Удивите гостей этим пирогом — с грибами и беконом, который готовится за 30 минут
13 продуктов для здоровья щитовидной железы: что стоит включить в рацион
Тест отрицательный, а месячных нет: разбираем основные причины
Как избавиться от пня на участке: секреты использования поваренной соли
Как улететь на Сейшелы за 53 тысячи: акционные рейсы с пересадкой
Добавьте этот секретный ингредиент в конце приготовления супа — он сделает блюдо особенным

Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит

2:00
Зоосфера

Как понять, что ваша кошка действительно вас любит и рада вашему присутствию? Оказывается, у этих пушистых существ есть целый ряд тонких сигналов, которые говорят об их эмоциях. Давайте разберемся, что именно кошки могут делать, чтобы выразить свою привязанность и радость.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как ученые изучали поведение кошек

Все эти выводы не пришли к нам случайно. Сначала этнологи проводили долгосрочные наблюдения за кошачьим поведением, а позже, с развитием бихевиоризма, ученые начали моделировать ситуации для того, чтобы понять, как кошки реагируют на разные обстоятельства. Современные исследования с использованием технологий фиксации сигналов мозга подтвердили эти наблюдения.

Признаки кошачьей любви и радости

Активное чесание когтей в вашем присутствии

  • Если вы приходите домой, а кошка начинает активно чесать когти, даже не о когтеточку, это явный признак радости от вашего визита.

Раскачивание на когтеточке

  • Когда кошка забирается на когтеточку и начинает раскачиваться при вашем появлении, это тоже свидетельствует о ее радости и стремлении продемонстрировать любовь.

Поднятый хвост с загнутым кончиком

  • Если хвост кошки поднят вверх, а его кончик немного загнут, словно вопросительный знак, значит, питомец очень рад вашему присутствию и выражает свою любовь.

Падение на спину и открытие живота

  • Если кошка падает на спину, открывает живот и крутится, это знак того, что она наслаждается общением с вами и чувствует себя в безопасности.

Короткое зевание

  • Когда кошка быстро и несколько раз зевает при встрече с вами, это также может быть признаком того, что она довольна и счастлива, что вы рядом.

Помимо этих знаков, кошки также могут проявлять свою любовь через более очевидные действия, такие как "бодание" головой, маркировка щеками или медленное моргание — так называемый "кошачий поцелуй".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки
Новости спорта
Накачать мощные бицепсы поможет эта маленькая хитрость: одна деталь изменит весь результат от тренировки Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам
Последние материалы
Ты точно похудеешь к лету! Делай это упражнение на всё тело каждый день
Собаки как лекарство: почему они помогают справляться с болью
Ошибки при использовании геля для век, которые приводят к отёкам
Как выбрать ковер для лаунж-зоны? 5 советов
5 ошибок, которые допускают люди при создании акцентных стен
Удаляем суперклей с одежды без следов: простые и эффективные способы
Как понять, что собака не в настроении для общения: 7 признаков дискомфорта
Невероятные факты о питомцах и их влиянии на детей
Как избежать сухости курицы при запекании: простой и эффективный способ
Евросоюз планирует поэтапно ввести запрет на импорт российского алюминия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.