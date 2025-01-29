Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как понять, что ваша кошка действительно вас любит и рада вашему присутствию? Оказывается, у этих пушистых существ есть целый ряд тонких сигналов, которые говорят об их эмоциях. Давайте разберемся, что именно кошки могут делать, чтобы выразить свою привязанность и радость.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Как ученые изучали поведение кошек

Все эти выводы не пришли к нам случайно. Сначала этнологи проводили долгосрочные наблюдения за кошачьим поведением, а позже, с развитием бихевиоризма, ученые начали моделировать ситуации для того, чтобы понять, как кошки реагируют на разные обстоятельства. Современные исследования с использованием технологий фиксации сигналов мозга подтвердили эти наблюдения.

Признаки кошачьей любви и радости

Активное чесание когтей в вашем присутствии

Если вы приходите домой, а кошка начинает активно чесать когти, даже не о когтеточку, это явный признак радости от вашего визита.

Раскачивание на когтеточке

Когда кошка забирается на когтеточку и начинает раскачиваться при вашем появлении, это тоже свидетельствует о ее радости и стремлении продемонстрировать любовь.

Поднятый хвост с загнутым кончиком

Если хвост кошки поднят вверх, а его кончик немного загнут, словно вопросительный знак, значит, питомец очень рад вашему присутствию и выражает свою любовь.

Падение на спину и открытие живота

Если кошка падает на спину, открывает живот и крутится, это знак того, что она наслаждается общением с вами и чувствует себя в безопасности.

Короткое зевание

Когда кошка быстро и несколько раз зевает при встрече с вами, это также может быть признаком того, что она довольна и счастлива, что вы рядом.

Помимо этих знаков, кошки также могут проявлять свою любовь через более очевидные действия, такие как "бодание" головой, маркировка щеками или медленное моргание — так называемый "кошачий поцелуй".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

