Пугливая кошка: как сделать её более спокойной и уверенной в себе

2:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — удивительные животные, но они тоже могут сталкиваться с тревогой и стрессом. Пугливые питомцы особенно чувствительны к изменениям в окружающей среде, что может вызывать проблемы в их поведении. Узнайте, как поддержать пугливую кошку, чтобы она чувствовала себя увереннее и спокойнее.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Европейский короткошерстный кот на выставке в Турку

Основные причины стресса у кошек

Новые люди и питомцы: кошки настороженно реагируют на незнакомцев и других животных. Даже временное присутствие новых членов семьи может вызывать у них тревогу.

кошки настороженно реагируют на незнакомцев и других животных. Даже временное присутствие новых членов семьи может вызывать у них тревогу. Ремонт и перестановка: необычные запахи, шум и изменение привычной обстановки могут испугать питомца.

необычные запахи, шум и изменение привычной обстановки могут испугать питомца. Поездки: кошки часто боятся перемещения, так как не привыкли к транспорту или виду улицы.

Как распознать стресс у кошки

Испуганная кошка может:

Прятаться в укромных местах.

Шипеть или рычать.

Справлять нужду в неположенных местах.

Отказываться от еды и воды.

Часто спать, избегая контактов.

Как помочь кошке справиться со стрессом

Определите источник стресса

Постарайтесь устранить триггер, будь то шум, перестановка или незнакомец. Если это невозможно, организуйте для кошки безопасное пространство, где она будет чувствовать себя комфортно.

Создайте успокаивающую атмосферу

Используйте специальные спреи или диффузоры с феромонами, которые помогают снизить тревожность.

При необходимости проконсультируйтесь с ветеринаром о назначении успокаивающих препаратов.

Обеспечьте доступ к безопасным местам

Подготовьте высокие полки или домики, куда кошка сможет забраться и наблюдать за происходящим.

Уважайте её личное пространство, не пытайтесь насильно вывести из укрытия.

Стимулируйте положительные ассоциации.

Если кошка боится гостей, попросите их покормить питомца или поиграть с ним.

Используйте любимые игрушки или лакомства, чтобы отвлечь внимание кошки от пугающих факторов.

Не пугайте кошку

Избегайте резких звуков и движений рядом с питомцем.

Ведите себя спокойно и естественно, чтобы показать, что ситуация безопасна.

Профилактика стресса

Подготовка к изменениям: заранее готовьте кошку к нововведениям, например, постепенной адаптацией к новым питомцам или мебели.

заранее готовьте кошку к нововведениям, например, постепенной адаптацией к новым питомцам или мебели. Чистота и порядок: обеспечьте питомцу доступ к чистому лотку и отдельным ресурсам (миски, игрушки).

обеспечьте питомцу доступ к чистому лотку и отдельным ресурсам (миски, игрушки). Регулярные осмотры у ветеринара: если кошка внезапно становится тревожной, это может быть связано с физическим состоянием.

Терпение — залог успеха

Не стоит торопить события: пугливой кошке нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Постепенно поощряйте её уверенность и создавайте комфортные условия. С вашей поддержкой она обязательно станет спокойнее и увереннее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

