Гиперактивная кошка: как успокоить мурлыку и сохранить мебель

Гиперактивное поведение свойственно не только людям, но и домашним животным. Если ваш кот буквально не знает покоя, постоянно в движении, царапает мебель, сбрасывает вещи с полок или носится по квартире, как угорелый, — перед вами, скорее всего, гиперактивный питомец.
Такому мурлыке потребуется больше внимания и заботы, чем "среднестатистическому" коту. Ваша задача — грамотно организовать пространство и наладить распорядок дня.
Пространство для гиперактивной кошки
Первое, что нужно сделать, — оборудовать для питомца пространство, где он сможет направить свою энергию в нужное русло:
Игры и активность
Гиперактивной кошке нужно уделять время на активные игры. Идеальный график — дважды в день: утром и вечером. Играйте с питомцем до его полного утомления, чтобы он мог расслабиться и успокоиться.
Распорядок дня
Распорядок дня имеет большое значение. Регулярное кормление поможет установить режим:
Гиперактивная кошка — это не проблема, а вызов, который поможет вам лучше понять своего питомца. С правильной организацией пространства, активными играми и чётким расписанием вы сможете превратить неугомонного мурлыку в счастливого и довольного члена семьи.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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