Гиперактивная кошка: как успокоить мурлыку и сохранить мебель

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гиперактивное поведение свойственно не только людям, но и домашним животным. Если ваш кот буквально не знает покоя, постоянно в движении, царапает мебель, сбрасывает вещи с полок или носится по квартире, как угорелый, — перед вами, скорее всего, гиперактивный питомец.

Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белый кот с чёрной мордой

Такому мурлыке потребуется больше внимания и заботы, чем "среднестатистическому" коту. Ваша задача — грамотно организовать пространство и наладить распорядок дня.

Пространство для гиперактивной кошки

Первое, что нужно сделать, — оборудовать для питомца пространство, где он сможет направить свою энергию в нужное русло:

Купите или сделайте высокий игровой комплекс с когтеточкой. Это не только убережёт мебель от царапин, но и станет местом для игр и отдыха.

Запаситесь игрушками из разных материалов (мех, ткань, дерево, перья). Чтобы интерес к ним не угасал, предлагайте кошке по 2-3 новые игрушки каждую неделю.

Игры и активность

Гиперактивной кошке нужно уделять время на активные игры. Идеальный график — дважды в день: утром и вечером. Играйте с питомцем до его полного утомления, чтобы он мог расслабиться и успокоиться.

Распорядок дня

Распорядок дня имеет большое значение. Регулярное кормление поможет установить режим:

Завтрак и обед — в одно и то же время.

Вечером, после активной игры, предлагайте кошке еду перед сном. Это поможет питомцу расслабиться и даст вам возможность спокойно отдохнуть ночью.

Гиперактивная кошка — это не проблема, а вызов, который поможет вам лучше понять своего питомца. С правильной организацией пространства, активными играми и чётким расписанием вы сможете превратить неугомонного мурлыку в счастливого и довольного члена семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

