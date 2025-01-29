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Гиперактивная кошка: как успокоить мурлыку и сохранить мебель

1:57
Зоосфера

Гиперактивное поведение свойственно не только людям, но и домашним животным. Если ваш кот буквально не знает покоя, постоянно в движении, царапает мебель, сбрасывает вещи с полок или носится по квартире, как угорелый, — перед вами, скорее всего, гиперактивный питомец.

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Такому мурлыке потребуется больше внимания и заботы, чем "среднестатистическому" коту. Ваша задача — грамотно организовать пространство и наладить распорядок дня.

Пространство для гиперактивной кошки

Первое, что нужно сделать, — оборудовать для питомца пространство, где он сможет направить свою энергию в нужное русло:

  • Купите или сделайте высокий игровой комплекс с когтеточкой. Это не только убережёт мебель от царапин, но и станет местом для игр и отдыха.
  • Запаситесь игрушками из разных материалов (мех, ткань, дерево, перья). Чтобы интерес к ним не угасал, предлагайте кошке по 2-3 новые игрушки каждую неделю.

Игры и активность

Гиперактивной кошке нужно уделять время на активные игры. Идеальный график — дважды в день: утром и вечером. Играйте с питомцем до его полного утомления, чтобы он мог расслабиться и успокоиться.

Распорядок дня

Распорядок дня имеет большое значение. Регулярное кормление поможет установить режим:

  • Завтрак и обед — в одно и то же время.
  • Вечером, после активной игры, предлагайте кошке еду перед сном. Это поможет питомцу расслабиться и даст вам возможность спокойно отдохнуть ночью.

Гиперактивная кошка — это не проблема, а вызов, который поможет вам лучше понять своего питомца. С правильной организацией пространства, активными играми и чётким расписанием вы сможете превратить неугомонного мурлыку в счастливого и довольного члена семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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