Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громоздкая мебель и ошибки пропорций: 6 ошибок в интерьере гостиной, которых стоит избегать
Картофельный салат с беконом: простой рецепт, который покорит семью
Исчезновение акул в Средиземном море: срочные меры
111-летняя женщина из Испании раскрыла 3 секрета долголетия
Секрет вкусного борща: замените масло этим продуктом — результат удивит
7 способов выглядеть дорого в верхней одежде: простая роскошь
Чрезмерное потоотделение: узнайте, как вернуть себе комфорт
Разогреваем всё тело за 15 минут: этот комплекс упражнений отлично подойдёт для разминки
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде

Животные из приюта не такие, как вы думаете: развенчиваем мифы

2:10
Зоосфера

Многие люди мечтают завести питомца, но зачастую обходят стороной животных из приюта из-за множества стереотипов. Одни считают, что таких животных невозможно воспитать, другие уверены, что они "некрасивые". Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.

Самец золотистого ретривера.
Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самец золотистого ретривера.

Можно ли перевоспитать животное из приюта

Многие боятся брать взрослое животное, полагая, что у него уже сформировалось поведение, которое невозможно изменить. Но мнение специалистов говорит об обратном: работать с питомцем над его воспитанием можно в любом возрасте.

Разумеется, процесс перевоспитания может потребовать времени и терпения. Вы можете столкнуться с трудностями, но если готовы уделять качественное внимание питомцу и проявлять доброту, результат не заставит себя ждать.

Все животные понимают язык добра. Если вы будете терпеливы, внимательны и готовы приложить усилия, то обязательно добьётесь успеха. А помощь профессионалов, таких как кинологи или зоопсихологи, только ускорит этот процесс.

Миф о внешности животных из приюта

Ещё одно распространённое заблуждение — в приютах якобы находятся только "некрасивые" животные. Но что такое красота? Это понятие всегда субъективно. Кому-то нравятся гладкошерстные собаки, а кто-то предпочитает пушистых.

Важно помнить, что питомец — это не вещь для украшения дома, а друг и член семьи. Их ценность заключается не во внешнем виде, а в их преданности, искренности и любви. Разглядеть внутреннюю красоту питомца и подарить ему заботу — это лучший способ обрести верного друга.

Животные из приюта заслуживают не меньшей любви, чем породистые питомцы из элитных питомников. Осознание того, что вы дарите им вторую жизнь, приносит не только радость, но и ощущение, что вы делаете мир немного добрее. Забудьте мифы и дайте шанс этим удивительным созданиям стать частью вашей семьи.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарастает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Плацдарм у Двуречной обеспечит взятие Купянска и защиту Белгородской области Любовь Степушова Т-72Б3. Модернизированный ветеран, наводящий ужас на врага Дмитрий Плотников ПМР без газа: можно ли было заранее подготовиться Андрей Николаев
На Земле может появиться новый океан
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Последние материалы
Ещё один российский актёр засветился в Голливуде
В США рассказали о мощи подводных лодок КНДР
Как создать уют в доме без лишних затрат: секреты легкого беспорядка
Священник помолится за погибших на перевале Дятлова — экспедиция стартует в январе
Профсоюз мясной отрасли немецкого Ростока требует повышения зарплат до 14,50 евро в час
Эти неоновые растения будто с другой планеты: добавьте их в квартиру
Заводчица за 160 тысяч рублей продала щенка с коронавирусом
Старый стол книжка станет новым трендом: 5 простых идей
Один неверный поворотник — и ДТП: какой сигнал обязаны включать водители
Как подобрать оптимальный режим мытья головы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.