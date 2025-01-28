Слёзные дорожки у собак: почему они появляются и как их убрать

Белая шерсть у собак выглядит очень эффектно, но часто становится "холстом" для слёзных дорожек — рыжеватых пятен под глазами. Это не только портит внешний вид питомца, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Разберём, почему появляются слёзные дорожки у собак и как правильно с ними справляться.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в автомобиле

Что такое слёзные дорожки у собак и почему они возникают

Слёзные дорожки — это пятна на шерсти вокруг глаз, которые появляются из-за избыточного слезотечения. Слёзы увлажняют и защищают глаза, но их компоненты могут вступать в реакцию с шерстью, вызывая окрашивание.

К тому же влажная область становится средой для размножения бактерий. Это не только усиливает окрашивание, но и может вызывать раздражение, неприятный запах и дискомфорт у питомца.

Основные причины слёзных дорожек

Особенности породы: у йоркширских терьеров, ши-тцу и мальтезе длинная шерсть может раздражать глаза, а у чау-чау встречаются проблемы с веками (например, заворот).

у йоркширских терьеров, ши-тцу и мальтезе длинная шерсть может раздражать глаза, а у чау-чау встречаются проблемы с веками (например, заворот). Аллергии и питание: пыль, пыльца, смена корма или несбалансированный рацион часто провоцируют слезотечение.

пыль, пыльца, смена корма или несбалансированный рацион часто провоцируют слезотечение. Заболевания: воспаления слёзных каналов, глазные инфекции или прорезывание зубов у щенков также могут быть причиной появления пятен.

воспаления слёзных каналов, глазные инфекции или прорезывание зубов у щенков также могут быть причиной появления пятен. Механические раздражители: шерстинки в глазах, ветер или мороз могут временно усиливать слезотечение.

Важно: перед устранением внешних проявлений обратитесь к ветеринару, чтобы выяснить и устранить основную причину.

Почему агрессивные средства не подходят

Попытка быстро удалить пятна с помощью сильных отбеливателей или химических средств может повредить кожу питомца. Такие составы часто вызывают сухость, раздражение или аллергию, что только усугубляет проблему.

Лучший подход — мягкий уход и использование безопасных средств.

Как убрать слёзные дорожки у собак

После консультации с ветеринаром можно начать уход за шерстью вокруг глаз:

Выберите подходящие средства

Лосьоны от слёзных дорожек, например, Show Tech No More Tears.

Шампуни для белой шерсти, такие как Doctor Groom.

Марлевые салфетки (одна для каждого глаза, чтобы избежать инфекции).

Правильно очищайте глаза

Смочите марлю лосьоном.

Аккуратно протрите область под глазами от внутреннего уголка к внешнему.

Избегайте сильного нажатия.

Ухаживайте за шерстью вокруг глаз

Регулярно подстригайте длинную шерсть в этой области.

Используйте специальные пудры от слёзных пятен, например, Pet Friendly.

Соблюдайте рекомендации ветеринара

Если слезотечение вызвано заболеванием, следуйте назначениям специалиста.

Когда стоит обратиться к грумеру

Если вы боитесь повредить кожу питомца или домашний уход не приносит результата, лучше довериться профессиональному грумеру. Они знают, как безопасно и эффективно убрать слёзные дорожки, а также подберут подходящие средства для вашего питомца.

Профилактика появления слёзных дорожек

Чтобы проблема не вернулась, соблюдайте следующие рекомендации:

Регулярно очищайте глаза питомца мягкими средствами.

Обеспечьте сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов.

Следите за чистотой шерсти вокруг глаз.

Избегайте контакта с потенциальными аллергенами.

Вывод

Слёзные дорожки у собак — это не просто косметическая проблема. Они могут сигнализировать о проблемах со здоровьем и требуют комплексного подхода. Регулярный уход, использование качественных средств и консультации с ветеринаром помогут сохранить вашего питомца здоровым и красивым.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

