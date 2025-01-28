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Слёзные дорожки у собак: почему они появляются и как их убрать

Зоосфера

Белая шерсть у собак выглядит очень эффектно, но часто становится "холстом" для слёзных дорожек — рыжеватых пятен под глазами. Это не только портит внешний вид питомца, но и может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Разберём, почему появляются слёзные дорожки у собак и как правильно с ними справляться.

Собака в автомобиле
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака в автомобиле

Что такое слёзные дорожки у собак и почему они возникают

Слёзные дорожки — это пятна на шерсти вокруг глаз, которые появляются из-за избыточного слезотечения. Слёзы увлажняют и защищают глаза, но их компоненты могут вступать в реакцию с шерстью, вызывая окрашивание.

К тому же влажная область становится средой для размножения бактерий. Это не только усиливает окрашивание, но и может вызывать раздражение, неприятный запах и дискомфорт у питомца.

Основные причины слёзных дорожек

  • Особенности породы: у йоркширских терьеров, ши-тцу и мальтезе длинная шерсть может раздражать глаза, а у чау-чау встречаются проблемы с веками (например, заворот).
  • Аллергии и питание: пыль, пыльца, смена корма или несбалансированный рацион часто провоцируют слезотечение.
  • Заболевания: воспаления слёзных каналов, глазные инфекции или прорезывание зубов у щенков также могут быть причиной появления пятен.
  • Механические раздражители: шерстинки в глазах, ветер или мороз могут временно усиливать слезотечение.

Важно: перед устранением внешних проявлений обратитесь к ветеринару, чтобы выяснить и устранить основную причину.

Почему агрессивные средства не подходят

Попытка быстро удалить пятна с помощью сильных отбеливателей или химических средств может повредить кожу питомца. Такие составы часто вызывают сухость, раздражение или аллергию, что только усугубляет проблему.

Лучший подход — мягкий уход и использование безопасных средств.

Как убрать слёзные дорожки у собак

После консультации с ветеринаром можно начать уход за шерстью вокруг глаз:

Выберите подходящие средства

  • Лосьоны от слёзных дорожек, например, Show Tech No More Tears.
  • Шампуни для белой шерсти, такие как Doctor Groom.
  • Марлевые салфетки (одна для каждого глаза, чтобы избежать инфекции).

Правильно очищайте глаза

  • Смочите марлю лосьоном.
  • Аккуратно протрите область под глазами от внутреннего уголка к внешнему.
  • Избегайте сильного нажатия.

Ухаживайте за шерстью вокруг глаз

  • Регулярно подстригайте длинную шерсть в этой области.
  • Используйте специальные пудры от слёзных пятен, например, Pet Friendly.

Соблюдайте рекомендации ветеринара

  • Если слезотечение вызвано заболеванием, следуйте назначениям специалиста.

Когда стоит обратиться к грумеру

Если вы боитесь повредить кожу питомца или домашний уход не приносит результата, лучше довериться профессиональному грумеру. Они знают, как безопасно и эффективно убрать слёзные дорожки, а также подберут подходящие средства для вашего питомца.

Профилактика появления слёзных дорожек

Чтобы проблема не вернулась, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Регулярно очищайте глаза питомца мягкими средствами.
  • Обеспечьте сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов.
  • Следите за чистотой шерсти вокруг глаз.
  • Избегайте контакта с потенциальными аллергенами.

Вывод

Слёзные дорожки у собак — это не просто косметическая проблема. Они могут сигнализировать о проблемах со здоровьем и требуют комплексного подхода. Регулярный уход, использование качественных средств и консультации с ветеринаром помогут сохранить вашего питомца здоровым и красивым.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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