Кинолог рассказал, как составить рацион для собак зимой

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В зимний период многие владельцы собак начинают задумываться о корректировке питания своих питомцев. Как сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, необходимо ли пересматривать режим кормления собак в холодное время года, и какие рекомендации можно дать.

Фото: flickr.com by Гигантвермин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз собаки

Важно отметить, что современные домашние собаки не испытывают сильного дискомфорта от холода так, как это было у их диких предков. Например, жизнь в квартирах создает для них более комфортные условия: они находятся в тепле благодаря отоплению, а на улице их защищает специальная одежда от холодного ветра. Поэтому обмен веществ у собак не претерпевает значительных изменений по сравнению с той ситуацией, когда они жили на улице. Таким образом, если ветеринар не рекомендовал вносить изменения в рацион вашего любимца, делать это не следует, подчеркнул Голубев.

Если ваш питомец действительно стал менее активным в зимнее время, то увеличивать порции корма не требуется. В некоторых случаях, наоборот, количество пищи даже рекомендуется сократить, передают "Известия".

Что касается собак, которые обитают в вольерах, им, скорее всего, потребуется изменить свое питание. Эти питомцы могут столкнуться с проблемой переохлаждения на улице. Несмотря на то что они находятся в утепленных помещениях, более калорийное питание будет им полезно, отметил эксперт. По его словам, корректировку рациона следует проделывать заранее. Прежде, чем наступят сильные морозы, рекомендуется постепенно увеличивать калорийность кормлений. Также время от времени можно давать питомцу теплый мясной бульон. В отдельных случаях может потребоваться введение дополнительных добавок в корм, о необходимости которых должен сообщить ваш ветеринар.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов.

