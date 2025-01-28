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Почему собаки боятся робота-пылесоса? Как им помочь привыкнуть к своему помощнику

Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что в роботе-пылесосе собаку могут пугать не только шум, но и форма, движения и запахи маленького электронного уборщика.

Чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Чихуахуа

Звук может пугать собак, потому что у них чувствительные барабанные перепонки. Но помимо этого, пылесос может вызывать страх формой, неожиданным включением и вибрацией.

Собака может начать лаять или пытаться убежать от пылесоса из-за того, что он поднимает пыль и накопившиеся на полу запахи, что может вызвать даже агрессию питомца, пишет Радио 1.

Иногда собаки, которые раньше не боялись пылесоса, вдруг начинают испытывать стресс при его работе. Это может быть связано с неприятным опытом, который они получили ранее. Во-первых, пылесос мог случайно задеть хвост питомца. Во-вторых, кто-то из членов семьи мог намеренно пугать собаку работающим прибором ради шутки. Но животному это не кажется смешным.

Как помочь питомцу?

Если проблема в звуке, старайтесь не включать пылесос в комнате, где находится собака. Убирайте постепенно, в тех комнатах, где нет питомца. Если собака боится самого прибора, начните постепенно приучать её к нему. Позвольте ей познакомиться с пылесосом и обнюхать его. Поощряйте спокойное поведение, постепенно увеличивая время работы. Со временем собака привыкнет и перестанет реагировать на этот шумный, ползающий по полу странный предмет.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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