Когда собаки начинают стареть: неожиданные факты о возрасте питомцев

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собачья старость наступает не в один момент для всех — ученые недавно выяснили, в каком возрасте собак можно считать престарелыми. Эта информация стала результатом исследования, проведенного специалистами из Великобритании и Венгрии. Они проанализировали карты пациентов ветеринарных клиник и установили, что старость у собак начинается после 7,25 лет. Однако средний возраст питомцев, которых можно назвать пожилыми, составляет 12,5 лет.

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Старение собак имеет множество особенностей, которые зависят от породы. Например, маленькие собаки стареют позднее — средний возраст престарелых джек-рассел-терьеров составил 14,1 года. Напротив, более крупные породы, такие как лабрадоры, стареют раньше — с 10,5 до 13,6 лет, а средний возраст у них около 12 лет.

Собрав данные о здоровье 21 тысячи собак, исследователи выявили, что у пожилых питомцев чаще всего встречаются проблемы с весом. 35% старых собак страдают от избыточного или недостаточного веса, а также от резкой потери массы тела. Еще одной распространенной проблемой является нарушение работы опорно-двигательного аппарата — с ограниченной подвижностью и скованностью сталкиваются 33% пожилых собак.

Кроме того, 31% престарелых питомцев страдают от заболеваний зубов, таких как пародонтит и зубной камень. Особенно это актуально для кокер-спаниелей, у которых вероятность таких заболеваний в 2,7 раза выше, чем у собак смешанных пород. Не менее часто у пожилых собак встречаются проблемы с кожей — инфекции, выпадение шерсти и уплотнения. Также часто встречаются расстройства пищеварения, такие как рвота и диарея.

Это исследование подчеркивает важность регулярных осмотров у ветеринара и профилактического ухода за питомцами, так как старение часто приводит к множественным проблемам со здоровьем, которые могут ухудшаться с течением времени.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

