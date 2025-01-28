Как дать таблетку кошке? Названы эффективные способы

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как правильно давать таблетку кошке

Сначала поднимите голову кошки и откиньте ее назад. Аккуратно надавите на скулы кошки со стороны зубов, затем положите таблетку на корень языка. После этого закройте рот животного и погладьте шею вдоль пищевода.

Фото: openverse.org by PawsShion, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ Манчкин

Убедитесь, что ваша кошка сглотнула пару раз. После этого важно погладить и дать питомцу его любимое лакомство.

Если по инструкции разрешается давать таблетку в виде порошка, то можно растворить ее в воде и вылить в рот кошки с помощью шприца без иглы. Наливайте раствор сбоку, между коренными зубами.

Всегда получайте разрешение ветеринара, прежде чем давать кошкам лекарства таким образом. Вы также можете спрятать таблетку в корм вашего питомца. Например, в мясных или рыбных консервах.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



