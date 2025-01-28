Названы породы собак, которые не стоит заводить новичкам

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие породы собак не подходят новичкам

Если это ваша первая собака, новичкам не стоит заводить акиту, китайского шарпея, аляскинского маламута или ротвейлера. Не подходит для начинающих владельцев собак: далматинец, веймаранер, немецкая овчарка, сенбернар и хаски.

Какую собаку завести, если нет опыта

Для новичков в собаководстве подойдет пудель, лабрадор или ретривер. Они довольно быстро запоминают команды и легко поддаются обучению. Выбирайте собак, которые легко поддаются дрессировке.

Бордер-колли считаются самой умной породой собак, потому что природа наделила их высокой способностью к концентрации внимания. Вы можете научить их чему угодно в рекордно короткие сроки.

Важно хорошо социализировать и воспитать животное, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Если вы не справляетесь с дрессировкой и воспитанием животного самостоятельно, важно обратиться к дрессировщику собак. Специалист поможет научить вашу собаку правильному поведению и важным командам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



