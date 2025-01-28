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Названы породы собак, которые не стоит заводить новичкам

1:10
Зоосфера

Какие породы собак не подходят новичкам

Если это ваша первая собака, новичкам не стоит заводить акиту, китайского шарпея, аляскинского маламута или ротвейлера. Не подходит для начинающих владельцев собак: далматинец, веймаранер, немецкая овчарка, сенбернар и  хаски.

Какую собаку завести, если нет опыта

Для новичков в собаководстве подойдет пудель, лабрадор или ретривер. Они довольно быстро запоминают команды и легко поддаются обучению. Выбирайте собак, которые легко поддаются дрессировке.

Бордер-колли считаются самой умной породой собак, потому что природа наделила их высокой способностью к концентрации внимания. Вы можете научить их чему угодно в рекордно короткие сроки.

Важно хорошо социализировать и воспитать животное, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Если вы не справляетесь с дрессировкой и воспитанием животного самостоятельно, важно обратиться к дрессировщику собак. Специалист поможет научить вашу собаку правильному поведению и важным командам.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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