Зоопсихолог Волков объяснил привязанность кошек к своим владельцам

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Бытует мнение, что кошки, в отличие от собак, не привязываются к человеку, а лишь испытывают привязанность к месту, где они живут, а не к тому, кто за ним ухаживает. Подробнее об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Фото: unsplash.com by Kevin Knezic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морда серого кота

"Есть животные, которые привязываются к человеку, есть животные, которые привязываются к месту. Все индивидуально достаточно. Какого-то шаблона не существует. Есть собаки, которые хозяев меняют, и иногда вообще все равно, что у них там происходит. А есть кошки, которых можно перевозить, переезжать как угодно, им важно, чтобы хозяин был рядом. И таких примеров огромное количество. Мы можем наблюдать в интернете посты про путешествия с котами и так далее. У общественности это даже не исключение", — подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что такие истории часто встречаются и являются довольно уникальными, так как зависят от конкретного животного и его личных особенностей, как у людей. Также важно учитывать, что многое зависит от того, как животное обучается. Например, если кот постоянно путешествует с хозяином и живет в разных условиях, он привыкнет к ним и начнет считать такие условия обычными. Таким образом, нельзя говорить о каких-то универсальных шаблонах, так как каждая ситуация индивидуальна.

"Как кошки относятся к своим хозяевам? Я знаю, что британские, по-моему, не любят, когда с ними возятся. А бывает наоборот. Им нужно постоянно какое-то внимание. Это зависит от характера, наверное. По породу, конечно же, можно каким-то образом поведение предсказать. Но даже внутри пород есть всегда определенные исключения. То есть то, что вы заводите какую-то определенную породу, это не дает гарантии на то, что животное будет таким или не таким. Конечно же, в массе своей породы могут предсказать некоторую активность животных или флегматичность. А там уже эти свойства вы можете использовать как угодно", — считает зоопсихолог.

Волков также отметил, что многое зависит и от хозяина, от того, как он взаимодействует со своим котом. Например, если хозяин играет с животным, проводит время с ним, обучает каким-то трюкам или даже берет его с собой на работу, это может сильно повлиять на их отношения. Существует также связь между породами и их характером. Разные породы созданы с учетом определённых черт и способностей, что позволяет нам выбирать животных с желаемыми качествами. Однако стоит отметить, что эта связь не является абсолютно надежной, особенно в современное время, когда многие породы развиваются больше для декоративных целей, а не по функциональным признакам.

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах. В психической деятельности отражается восприятие мира животным и отношение к нему, проявляющееся во внешнем поведении, доступном наблюдению со стороны.

