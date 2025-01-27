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Чем могут заболеть домашние животные, если их хозяин курит? Это важно знать

1:18
Зоосфера

Почему нельзя курить рядом с собакой

Нужно быть предельно осторожным, когда вы находитесь с сигаретой рядом с собакой. Особенно, если у вашего питомца аллергия или заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Ведь это может усугубить состояние питомца.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Помимо вдыхания табачного дыма, ваша собака может случайно проглотить сигарету или окурок. Если любопытный питомец съест окурок, он может серьезно заболеть. То же самое касается никотиновой жевательной резинки или пластырей. В этом случае немедленно обратитесь к ветеринарному врачу, так как вашему питомцу потребуется неотложная медицинская помощь.

Маленькие домашние животные, такие как щенки, могут даже умереть от поедания окурка или другого никотинсодержащего предмета.

Кроме того, курение рядом с собакой повышает вероятность респираторных заболеваний, аллергии и проблем со зрением у животного. Собаки, которые постоянно вдыхают табачный дым, могут испытывать тяжелое дыхание, кашель, стать склонными к развитию заболеваний легких, а также повышается риск развития рака легких. Животное может быть малоподвижным, вялым и даже подавленным.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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