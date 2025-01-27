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Долгоиграющие лакомства: чем они вредны для здоровья вашей собаки

Зоосфера

Долгоиграющие лакомства — отличный способ развлечь питомца, особенно когда вы заняты. Они помогают поддерживать здоровье зубов и удовлетворяют инстинкт грызть. Но не все лакомства одинаково полезны. Некоторые из них могут причинить вред здоровью собаки, и о них важно знать каждому владельцу.

Рыжая собака
Фото: https://www.freepik.com
Рыжая собака

Лакомства, которых стоит избегать

Твёрдые предметы: оленьи рога, кости, копыта и палочки

Эти лакомства часто становятся причиной сколов и переломов зубов у собак. Кости можно давать только для обгрызания мяса, но сразу убирать, чтобы избежать повреждений зубов и риска закупорки желудка или кишечника. Особенно опасно давать собаке кокос — твёрдая оболочка этого ореха может привести к серьёзным травмам зубов.

Трахеи без предварительной подготовки

Натуральные трахеи могут быть полезными для собаки, но их стоит разрезать вдоль. В противном случае питомец может случайно натянуть трахею на язык, что может привести к удушению.

Яркие и искусственные лакомства

Продукты ярких, неестественных цветов, особенно из дешёвых зоомагазинов или супермаркетов, нередко вызывают аллергию или проблемы с пищеварением. Такие лакомства часто содержат вредные добавки. Лучший выбор — лакомства из натурального сушёного мяса, без добавок и красителей.

Рекомендации по выбору лакомств

  • Избегайте твёрдых предметов: они могут нанести вред зубам.
  • Предпочитайте натуральные продукты: выбирайте лакомства с прозрачным составом и без искусственных добавок.
  • Контролируйте процесс грызения: если питомец активно грызёт лакомство, следите за его состоянием, чтобы избежать травм или удушья.

Заключение

Здоровье и безопасность питомца — в ваших руках. Подходите к выбору лакомств осознанно: отдавайте предпочтение натуральным продуктам и избегайте твёрдых и искусственных лакомств. Это поможет сохранить здоровье вашего питомца и избавит от ненужных походов к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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