Ветеринар назвала причины поджатия лап собаками во время прогулок

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Доктор ветеринарных наук, специалист Центра по изучению питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко сообщила, что основная причина, по которой собака поджимает лапы во время прогулки, заключается в холоде.

Фото: commons.wikimedia.org by Usien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Три собаки

Так, при низких температурах ледяные комки и снег могут налипать между подушечками лап, что делает движения животного затруднительными. Питомец может сразу же начать хромать и поджимать лапы, так как это приносит ему боль и дискомфорт, пояснила ветеринар в интервью "Газете.Ru".

Она также отметила, что в такой ситуации рекомендуется аккуратно протереть лапы собаке влажной салфеткой и как можно быстрее вернуться в теплое помещение.

Помимо этого, существуют и другие причины данного поведения, такие как химические вещества, которыми обрабатывают дороги для борьбы с наледью. Контакт подушечек лап с такими реагентами может привести к неприятным ощущениям или даже вызвать дискомфорт у животного.

Уточнения

Реаге́нт — химический термин.

