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Что делать, если ваша собака словно одержима: как успокоить гиперактивного питомца

2:06
Зоосфера

Собаки иногда ведут себя так, будто в них вселились демоны: бегают кругами, прыгают, лают и не могут остановиться. Это явление называется зумис. Разберёмся, что с ним делать и как помочь питомцу.

Золотистый ретривер
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер

Что такое зумис

Зумис — это всплеск энергии, когда собака неожиданно начинает бегать, крутиться и вести себя гиперактивно. Такое поведение может вызывать трудности на прогулках, ведь питомец не успокаивается и буквально рвётся из рук. Причина кроется в недостаточной социализации, накопленной энергии или стрессе.

Как помочь собаке справиться с зумисом

Справляться с таким состоянием можно через простые и эффективные шаги:

  • Социализация: постепенно знакомьте собаку с окружающим миром. Новые люди, животные и места помогут питомцу стать увереннее и спокойнее.
  • Обучение командам: базовые команды, такие как "сидеть" или "лежать", помогают переключить внимание собаки. За успешное выполнение обязательно хвалите и поощряйте её.
  • Паузы во время прогулок: остановитесь, дайте собаке осмотреться, понюхать траву или просто постоять. Это помогает снизить уровень возбуждения.
  • Выбор маршрута: начните с прогулок в тихих парках или дворах, где меньше раздражающих факторов. По мере привыкания можно усложнять маршрут.
  • Релаксация: включите в режим дня техники релаксации, например, лёгкие массажи или успокаивающие игры.

Наблюдение за состоянием собаки

Внимательно следите за поведением питомца. Если он начинает нервничать, остановитесь и дайте ему время прийти в себя. Спокойный хозяин — залог спокойной собаки.

Справиться с зумисом можно, если подойти к этому вопросу с терпением и пониманием. Главное — помнить, что ваше внимание, обучение и забота сделают прогулки комфортными для вас и вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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