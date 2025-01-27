Что делать, если ваша собака словно одержима: как успокоить гиперактивного питомца

Собаки иногда ведут себя так, будто в них вселились демоны: бегают кругами, прыгают, лают и не могут остановиться. Это явление называется зумис. Разберёмся, что с ним делать и как помочь питомцу.
Зумис — это всплеск энергии, когда собака неожиданно начинает бегать, крутиться и вести себя гиперактивно. Такое поведение может вызывать трудности на прогулках, ведь питомец не успокаивается и буквально рвётся из рук. Причина кроется в недостаточной социализации, накопленной энергии или стрессе.
Справляться с таким состоянием можно через простые и эффективные шаги:
Внимательно следите за поведением питомца. Если он начинает нервничать, остановитесь и дайте ему время прийти в себя. Спокойный хозяин — залог спокойной собаки.
Справиться с зумисом можно, если подойти к этому вопросу с терпением и пониманием. Главное — помнить, что ваше внимание, обучение и забота сделают прогулки комфортными для вас и вашего четвероногого друга.
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