Что делать, если ваша собака словно одержима: как успокоить гиперактивного питомца

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки иногда ведут себя так, будто в них вселились демоны: бегают кругами, прыгают, лают и не могут остановиться. Это явление называется зумис. Разберёмся, что с ним делать и как помочь питомцу.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Что такое зумис

Зумис — это всплеск энергии, когда собака неожиданно начинает бегать, крутиться и вести себя гиперактивно. Такое поведение может вызывать трудности на прогулках, ведь питомец не успокаивается и буквально рвётся из рук. Причина кроется в недостаточной социализации, накопленной энергии или стрессе.

Как помочь собаке справиться с зумисом

Справляться с таким состоянием можно через простые и эффективные шаги:

Социализация: постепенно знакомьте собаку с окружающим миром. Новые люди, животные и места помогут питомцу стать увереннее и спокойнее.

постепенно знакомьте собаку с окружающим миром. Новые люди, животные и места помогут питомцу стать увереннее и спокойнее. Обучение командам: базовые команды, такие как "сидеть" или "лежать", помогают переключить внимание собаки. За успешное выполнение обязательно хвалите и поощряйте её.

базовые команды, такие как "сидеть" или "лежать", помогают переключить внимание собаки. За успешное выполнение обязательно хвалите и поощряйте её. Паузы во время прогулок: остановитесь, дайте собаке осмотреться, понюхать траву или просто постоять. Это помогает снизить уровень возбуждения.

остановитесь, дайте собаке осмотреться, понюхать траву или просто постоять. Это помогает снизить уровень возбуждения. Выбор маршрута: начните с прогулок в тихих парках или дворах, где меньше раздражающих факторов. По мере привыкания можно усложнять маршрут.

начните с прогулок в тихих парках или дворах, где меньше раздражающих факторов. По мере привыкания можно усложнять маршрут. Релаксация: включите в режим дня техники релаксации, например, лёгкие массажи или успокаивающие игры.

Наблюдение за состоянием собаки

Внимательно следите за поведением питомца. Если он начинает нервничать, остановитесь и дайте ему время прийти в себя. Спокойный хозяин — залог спокойной собаки.

Справиться с зумисом можно, если подойти к этому вопросу с терпением и пониманием. Главное — помнить, что ваше внимание, обучение и забота сделают прогулки комфортными для вас и вашего четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

