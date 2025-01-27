Почему кошки начинают вылизываться после общения с хозяином: что это значит

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждому кошатнику знакома ситуация: вы погладили своего пушистого друга, а он тут же начинает активно вылизывать шерсть. Иногда это выглядит как некое "смытие" ваших прикосновений. Но не стоит обижаться — у этого поведения есть свои причины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и хозяйка

Основные причины

Удаление постороннего запаха

Кошки — прирожденные чистюли, и их инстинкты требуют убрать с шерсти любые чужеродные запахи, даже если они принадлежат любимому человеку. В дикой природе это важно для маскировки от хищников.

Реакция на сильные ароматы

Если вы пользуетесь кремом, парфюмом или моющими средствами с выраженным запахом, это может вызывать у кошки дискомфорт. Их обостренное обоняние воспринимает такие ароматы как раздражители, и животное стремится от них избавиться.

Повышенная чувствительность кожи (гиперестезия)

Некоторые кошки испытывают неприятные ощущения от прикосновений к их шерсти или коже. Это может быть связано с повышенной тактильной чувствительностью, из-за чего они пытаются успокоить себя вылизыванием.

Проявление раздражения

Если кошка не была настроена на общение, а вы взяли её на руки против её воли, вылизывание может быть способом выразить недовольство и вернуть себе чувство контроля.

Вылизывание для самоуспокоения

Кошки также вылизываются в стрессовых ситуациях, чтобы успокоиться. Например, если кот неудачно прыгнул или оказался в неловкой ситуации, он может начать вылизывать себя, как бы демонстрируя, что всё под контролем. Такое поведение помогает снять напряжение и вернуться в привычное состояние.

Стоит ли беспокоиться

Чаще всего такое поведение — норма. Однако если кошка вылизывается слишком активно, до появления залысин или раздражения, это может быть признаком стресса, аллергии или других проблем со здоровьем. В таких случаях стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

