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Почему кошки активничают ночью и как это контролировать

2:18
Зоосфера

Как успокоить кошку, слишком активную по ночам: проверенные методы

Многие владельцы кошек сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы становятся чрезмерно активными в ночное время. Это может раздражать, ведь ночью хочется тишины и покоя. Однако ночное поведение кошек объясняется их природой: эти животные — хищники, чья активность чаще всего приходится на тёмное время суток.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Почему кошка не даёт спать ночью

Прежде чем решить проблему, важно понять, что вызывает такое поведение.

  1. Недостаток физической активности днём.
    Если кошка ведёт малоподвижный образ жизни в течение дня, она будет тратить накопленную энергию ночью.

  2. Ошибки в воспитании.
    Отсутствие чётких правил в доме может привести к тому, что кошка решит, будто ей всё позволено, включая ночные "развлечения".

  3. Проблемы со здоровьем.
    У пожилых кошек или питомцев с заболеваниями может наблюдаться дезориентация, которая становится причиной ночной активности.

Эффективные методы решения

Чтобы кошка перестала резвиться по ночам, попробуйте следующие советы:

  • Игнорируйте ночные выходки.
    Кошка может искать вашего внимания. Полное игнорирование её действий покажет, что такого поведения вы не поощряете.

  • Повышайте активность днём.
    Займите питомца подвижными играми в дневное время и особенно вечером, чтобы он уставал и ночью предпочитал отдыхать.

  • Плотно кормите перед сном.
    Сытой кошке будет меньше хотеться шалить по ночам.

  • Установите режим дня.
    Определённый график с фиксированным временем подъёма и сна поможет кошке адаптироваться к вашему расписанию.

  • Используйте "кодовые слова".
    Простые фразы вроде "доброе утро" или "доброй ночи" помогут кошке привыкнуть к началу и завершению активной фазы.

Заключение

Хотя ночное поведение кошек может быть вызовом, терпение и правильный подход помогут наладить режим вашего питомца. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить спокойные ночи и комфортное сосуществование с вашим пушистым другом.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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