Если у собаки текут слёзы: причины и что делать

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Могут ли собаки плакать: что об этом нужно знать владельцам

Каждый хозяин способен распознать эмоции своего питомца. Радость собака выражает играми и прыжками, страх — поджатыми ушами и хвостом, а скука заставляет её тянуться к хозяину за лаской, иногда прихватив любимую игрушку. Но что насчёт печали?

Фото: https://www.freepik.com Стареющая собака

Умеют ли собаки плакать

Хотя у собак есть слёзные железы, их слёзы выполняют исключительно практические функции: они увлажняют роговицу или очищают глаза от пыли. Настоящие "человеческие" слёзы, которые выражают эмоции, собакам не свойственны.

Когда собака испытывает боль или обиду, она выражает это по-другому:

Питомец может отворачиваться от хозяина, избегать контакта или даже вести себя замкнуто.

Слезы, если они появляются, указывают не на эмоции, а на возможные проблемы со здоровьем.

Причины слез у собак

Если вы заметили, что у вашего четвероногого друга слезятся глаза, это повод для визита к ветеринару. Усиленное слезотечение может быть симптомом:

Попадания инородного предмета в глаз.

Аллергической реакции на окружающие раздражители.

Воспаления роговицы, века или глазного яблока.

Почему важно обратиться к специалисту

Только ветеринар может осмотреть питомца, определить причину слезотечения и назначить лечение. Игнорирование этого симптома может привести к серьёзным последствиям, особенно если речь идёт о воспалительных заболеваниях глаз.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



