Если у собаки текут слёзы: причины и что делать

Каждый хозяин способен распознать эмоции своего питомца. Радость собака выражает играми и прыжками, страх — поджатыми ушами и хвостом, а скука заставляет её тянуться к хозяину за лаской, иногда прихватив любимую игрушку. Но что насчёт печали?
Умеют ли собаки плакать
Хотя у собак есть слёзные железы, их слёзы выполняют исключительно практические функции: они увлажняют роговицу или очищают глаза от пыли. Настоящие "человеческие" слёзы, которые выражают эмоции, собакам не свойственны.
Когда собака испытывает боль или обиду, она выражает это по-другому:
Причины слез у собак
Если вы заметили, что у вашего четвероногого друга слезятся глаза, это повод для визита к ветеринару. Усиленное слезотечение может быть симптомом:
Почему важно обратиться к специалисту
Только ветеринар может осмотреть питомца, определить причину слезотечения и назначить лечение. Игнорирование этого симптома может привести к серьёзным последствиям, особенно если речь идёт о воспалительных заболеваниях глаз.
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?