Зачем собаки так любят дурные запахи: три версии учёных

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки любят валяться в дурно пахнущих вещах: загадка их поведения

Одно из самых необычных увлечений собак — желание изваляться в чём-то дурно пахнущем. Многие хозяева недоумевают, зачем их питомцы ищут такие неприятные "ароматы". Несмотря на то что учёные до конца не разгадали эту загадку, существует несколько правдоподобных объяснений.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы китайская хохлатая

Маскировка запаха

Собаки могут покрывать себя неприятными запахами, чтобы скрыть свой собственный аромат. Этот инстинкт достался им от далёких предков, которые использовали маскировку для успешной охоты. Например, извалявшись в запахе фекалий своей потенциальной жертвы, древние собаки становились незаметными для добычи.

Способ общения

Некоторые специалисты считают, что такое поведение связано с попыткой коммуникации. У волков, к примеру, извалявшийся в чём-то "ароматном" член стаи может привести других к источнику запаха. В случае с собаками это может быть аналогичный способ передачи информации — как своей стае, так и человеку.

Территориальная метка

Ещё одно объяснение — стремление пометить территорию. Собака, покрывая себя запахом, может использовать его как способ сообщить другим животным, что данная территория принадлежит ей. Таким образом, неприятный запах становится своеобразной визитной карточкой.

Как предотвратить это поведение

Если вы хотите избежать подобных ситуаций:

Держите собаку на поводке в местах, где она может найти грязь или "ароматные" субстанции.

Сразу убирайте за питомцем его экскременты, чтобы не провоцировать дальнейшее поведение.

Научите собаку команде "нельзя", чтобы пресечь попытки валяться в чём-то неприятном.

Хотя это поведение может раздражать владельцев, важно помнить, что для собак оно является частью их природных инстинктов, которые они сохраняют на протяжении тысячелетий.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



