Гениальные кошки: породы, которые легко обучаются

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие кошки самые умные: породы, которые удивляют интеллектом

Кошки поражают своим острым умом: грациозные прыжки, внимательные взгляды и мгновенная реакция на движение говорят о высоких умственных способностях этих животных. Но есть породы, которые выделяются особенной сообразительностью.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бенгальская кошка

Сиамская кошка

Сиамцы — настоящие интеллектуалы среди кошачьих. Они запоминают команды с поразительной скоростью, любят учиться и обладают невероятной памятью.

Эти кошки способны открывать двери, включать свет и даже пользоваться кранами.

Любознательность делает их активными исследователями дома.

Абиссинская кошка

Абиссинцы славятся своим любопытством и изобретательностью.

Они легко находят спрятанные игрушки и могут придумать развлечения даже в пустой комнате.

Их смекалка помогает им справляться с задачами, которые другим кошкам не под силу.

Бенгальская кошка

Бенгалы получили интеллект в наследство от своих диких предков.

Они запоминают распорядок дня хозяев и подстраиваются под него.

Обучение командам даётся им легко, а принести игрушку по запросу — обычное дело для бенгала.

Мейн-кун

Эти гиганты кошачьего мира поражают не только размерами, но и умом.

Мейн-куны понимают множество слов и отлично откликаются на своё имя.

Они способны выполнять трюки и проявляют исключительную преданность, что часто сравнивают с поведением собак.

Русская голубая кошка

Аристократичные русские голубые отличаются эмоциональной восприимчивостью.

Они быстро распознают настроение и интонации хозяина, подстраиваясь под них.

Эти кошки умеют выстраивать гармоничные отношения с людьми.

Сфинкс

Лысые красавцы компенсируют отсутствие шерсти своим выдающимся интеллектом.

Сфинксы легко запоминают команды и прекрасно манипулируют окружающими.

Они чутко улавливают настроение хозяина, что делает их отличными компаньонами.

Бирманская кошка

Бирманцы демонстрируют сообразительность и деликатность.

Они быстро обучаются и запоминают правила поведения в доме.

Эти кошки находят решения даже в нестандартных ситуациях.

Как развить интеллект кошки

Независимо от породы, умственные способности питомца напрямую зависят от его воспитания.

Регулярные игры и головоломки стимулируют развитие интеллекта.

Активное общение с хозяином помогает кошке раскрыть её потенциал и стать ещё умнее.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



