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Эти кошки могут стать проблемой: мнения экспертов

2:19
Зоосфера

Породы кошек, которые требуют особого ухода: стоит ли заводить

Дом с кошкой всегда кажется уютнее, но лишь в том случае, если питомец не превращается в источник постоянных хлопот. Проблема может заключаться не только в испорченной мебели или ободранных обоях, но и в особых требованиях к уходу за животным.

Котенок сфинкс
Фото: commons.wikimedia. org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Котенок сфинкс

Некоторые породы, несмотря на свою привлекательность и статус отличных компаньонов, могут стать настоящим испытанием для владельцев. Эксперты выделяют три породы, которые требуют особенно внимательного ухода.

Сфинкс

Эта экзотическая порода уже давно не удивляет своей уникальной внешностью. Однако отсутствие шерсти превращает сфинкса в питомца с особыми потребностями.

  • Кожа животного требует регулярного ухода, чтобы избежать пересыхания и воспалений.
  • Необходима защита от перегрева и переохлаждения, так как природная "защита" отсутствует.
  • Сфинкса нужно регулярно купать, чтобы поддерживать его здоровье.

Бенгальская кошка

Грациозная и изящная бенгальская кошка способна украсить любой дом, но её энергичный характер может стать настоящим вызовом.

  • Эта порода требует высокой физической активности. Если питомец не получит достаточной нагрузки, он начнёт развлекаться на свой лад, что может создать массу проблем.
  • Помимо физических нагрузок, бенгальской кошке необходимы умственные тренировки, чтобы направить её энергию в нужное русло.

Шотландская вислоухая

Очаровательные висячие ушки шотландской вислоухой кошки — результат генетической мутации. Но за этой милой внешностью скрываются серьёзные проблемы.

  • Из-за особенностей генетики порода склонна к заболеваниям суставов, включая артрит, который может проявиться уже в раннем возрасте.
  • Уход за таким питомцем требует не только любви, но и готовности к дополнительным тратам на лечение.

Прежде чем завести кошку

Эксперты советуют: перед тем как выбрать питомца модной породы, изучите особенности характера и содержания животного. Только тогда совместная жизнь с кошкой станет радостью, а не причиной постоянных хлопот.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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