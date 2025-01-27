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Лучшие способы снизить стресс у собаки перед вашим уходом

2:17
Зоосфера » Собаки

Разлука с хозяином — стресс для многих питомцев. Некоторые собаки начинают паниковать ещё до того, как человек покидает дом: лают, скулят и мешают выйти за порог. Как справиться с такой ситуацией? Вот несколько практических советов.

Лабрадор
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот видео канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Сохраняйте спокойствие

Главное правило — не поддавайтесь эмоциям. Если гладить и успокаивать пса в момент беспокойства, он решит, что делает всё правильно, и в будущем будет повторять такое поведение.

Крик и наказания тоже только усилят стресс. Идеальное решение — игнорировать лай и скулёж, показывая, что его попытки вас удержать бесполезны.

Выгуляйте собаку заранее

Активная прогулка перед вашим уходом поможет питомцу выплеснуть накопившуюся энергию. Вернувшись домой, собака, скорее всего, захочет отдыхать и не будет отвлекать вас лишними волнениями.

Используйте игрушки

Обеспечьте питомца интересными игрушками, которые будут доступны только в ваше отсутствие. Это могут быть интерактивные головоломки, яркие мячики или верёвки. Важно, чтобы игрушки привлекали внимание собаки и помогали ей сконцентрироваться на них, а не на вашем уходе.

Покормите собаку перед уходом

Перед выходом из дома поставьте миску с кормом. Вкусная еда отвлечёт собаку и поможет смягчить момент разлуки. Питомец будет увлечён процессом и забудет про ваши сборы.

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Маскировка запаха

Собаки могут скрывать свой естественный аромат, чтобы не отпугивать потенциальную добычу. Этот инстинкт достался им от предков.

Коммуникация

Такое поведение может быть способом общения со стаей. Волки, например, часто приносят запахи, чтобы заинтересовать своих сородичей.

Метить территорию

Питомец оставляет свой запах, чтобы показать другим, что это его территория.
Чтобы избежать подобных ситуаций, держите собаку на поводке и тренируйте команду "нельзя".

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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