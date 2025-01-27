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Эти простые ласки сделают вашего пса здоровее и радостнее

2:36
Зоосфера » Собаки

Почти каждый владелец собаки регулярно гладит своего четвероногого друга. Но задумывались ли вы, действительно ли эти ласки приносят радость питомцу? Возможно, собаки лишь терпят наше проявление любви?

Девушка с собакой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка с собакой

Спешим вас успокоить: большинство псов действительно наслаждаются поглаживаниями. Более того, без ласки со стороны человека им бывает тяжело. Однако есть важные нюансы, которые помогут сделать процесс приятным и комфортным для вашего любимца.

Почему собакам важны поглаживания

Ласка — это не просто физическое прикосновение. Для собаки она символизирует вашу любовь, привязанность и одобрение. Когда вы гладите питомца, в его организме начинают вырабатываться так называемые "гормоны счастья" — окситоцин и серотонин. Это помогает ему расслабиться и чувствовать себя в безопасности.

Таким образом, регулярные поглаживания не только делают собаку счастливой, но и укрепляют вашу связь с ней. Главное — делать это правильно, чтобы случайно не доставить дискомфорт.

Как правильно гладить собаку

Чтобы ваши прикосновения приносили питомцу радость, учитывайте несколько важных рекомендаций:

  • Живот. Собаки часто любят, когда им гладят живот. Однако это разрешено только в том случае, если животное само показывает вам этот участок — например, переворачивается на спину.
  • Спина и бока. Это универсальные зоны, которые нравятся большинству псов. Но избегайте холки и области возле хвоста — эти места могут быть для них слишком чувствительными.
  • Голова. Некоторые собаки спокойно относятся к поглаживанию головы, но многим это не нравится. Наблюдайте за реакцией питомца и при малейшем признаке дискомфорта прекратите.
  • Лапы и хвост. Эти зоны лучше не трогать без необходимости. Поглаживания здесь могут вызвать у собаки чувство уязвимости.

Доверие — ключ к радости питомца

Каждая собака уникальна, и её предпочтения могут отличаться. Наблюдайте за реакцией вашего четвероногого друга. Если он начинает расслабляться и выглядит довольным, значит, вы всё делаете правильно. А если питомец напрягается или отстраняется — попробуйте сменить зону или подойти к процессу осторожнее.

Не забывайте: ласка — это не только удовольствие для собаки, но и способ укрепить ваши отношения, сделав их ещё более доверительными.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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