Аллергия или инфекция: как распознать проблему с глазами у питомца

Вы заметили, что глаза вашей собаки покраснели? Это может вызывать беспокойство, особенно если симптомы не проходят. Разберёмся, почему это происходит и как помочь питомцу.
Красные глаза — симптом множества заболеваний. Одной из причин может быть аллергия, схожая с сезонной у людей. У собак с кожными проявлениями аллергии (аллергический дерматит) часто встречается и аллергический конъюнктивит. Это воспаление глаз, вызванное аллергенами, такими как пыльца или плесень.
Если вы подозреваете у питомца аллергический конъюнктивит, важно посетить ветеринара. Это поможет исключить более серьёзные болезни, например, инфекции или язвы роговицы.
Основные признаки, которые могут указывать на аллергию:
Если у собаки в прошлом были кожные проявления аллергии, обязательно сообщите об этом ветеринару. Аллергический конъюнктивит чаще развивается у собак младше 3 лет и характерен для некоторых пород:
Ветеринар может провести ряд тестов, чтобы исключить другие болезни. Иногда для подтверждения диагноза требуется конъюнктивальная биопсия или консультация дерматолога. Современные методы, такие как тесты на аллергию, помогают точно выявить аллерген.
Если аллерген идентифицирован, лечение может включать:
Хотя аллергический конъюнктивит может возникать вновь, при правильном уходе собаки живут полноценной жизнью.
Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).
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