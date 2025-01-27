Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые ласки сделают вашего пса здоровее и радостнее
Рост текучести кадров — более трети российских компаний испытывают проблемы
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе
Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем
Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут
Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством
Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!
Как правильно приготовить зажарку для вкуснейшего борща: 5 проверенных рекомендаций

Аллергия или инфекция: как распознать проблему с глазами у питомца

2:39
Зоосфера » Собаки

Вы заметили, что глаза вашей собаки покраснели? Это может вызывать беспокойство, особенно если симптомы не проходят. Разберёмся, почему это происходит и как помочь питомцу.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Почему у собак краснеют глаза

Красные глаза — симптом множества заболеваний. Одной из причин может быть аллергия, схожая с сезонной у людей. У собак с кожными проявлениями аллергии (аллергический дерматит) часто встречается и аллергический конъюнктивит. Это воспаление глаз, вызванное аллергенами, такими как пыльца или плесень.

Если вы подозреваете у питомца аллергический конъюнктивит, важно посетить ветеринара. Это поможет исключить более серьёзные болезни, например, инфекции или язвы роговицы.

Симптомы аллергии на глаза

Основные признаки, которые могут указывать на аллергию:

  • покраснение обоих глаз
  • выделения из глаз
  • прищуривание
  • частое трение лапами

Если у собаки в прошлом были кожные проявления аллергии, обязательно сообщите об этом ветеринару. Аллергический конъюнктивит чаще развивается у собак младше 3 лет и характерен для некоторых пород:

  • Боксёр, французский бульдог, кокер-спаниель
  • Лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка
  • Пудель, вест-хайленд-уайт-терьер

Диагностика и лечение

Ветеринар может провести ряд тестов, чтобы исключить другие болезни. Иногда для подтверждения диагноза требуется конъюнктивальная биопсия или консультация дерматолога. Современные методы, такие как тесты на аллергию, помогают точно выявить аллерген.

Как лечить глазную аллергию у собак

  • Лёгкие случаи: промывание глаз стерильным соляным раствором 1-2 раза в день. Не используйте растворы для контактных линз!
  • Антигистаминные препараты: их эффективность у собак не всегда предсказуема.
  • Глазные капли со стероидами: они снижают воспаление, но применять их можно только после консультации с ветеринаром.
  • Серьёзные случаи: возможно назначение пероральных препаратов.

Долгосрочная помощь

Если аллерген идентифицирован, лечение может включать:

  • Исключение аллергена (например, смена диеты).
  • Иммунотерапия, если убрать аллерген невозможно.
  • Поддерживающее лечение, чтобы контролировать симптомы.

Хотя аллергический конъюнктивит может возникать вновь, при правильном уходе собаки живут полноценной жизнью.

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Последние материалы
Открытие экзопланет: как телескоп Уэбба меняет представление о космосе
Решаем проблему с неработающей печкой: ключевые моменты, которые стоит знать
Певица Алсу увлеклась биатлоном после развода с мужем
Как избавиться от жвачки на одежде? Топ-4 способа, которые вам помогут
Россияне посчитали сбор на Нуса-Пенида вымогательством
Полезный десерт для стройняшек: его можно даже на диете!
Как правильно приготовить зажарку для вкуснейшего борща: 5 проверенных рекомендаций
Как избежать разводов при нанесении автозагара?
Успех вашего сада: зачем опрыскивать растения ранней весной?
Новый режим на Крымском мосту: паспортный контроль для всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.