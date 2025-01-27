Аллергия или инфекция: как распознать проблему с глазами у питомца

2:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы заметили, что глаза вашей собаки покраснели? Это может вызывать беспокойство, особенно если симптомы не проходят. Разберёмся, почему это происходит и как помочь питомцу.

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Золотистый ретривер

Почему у собак краснеют глаза

Красные глаза — симптом множества заболеваний. Одной из причин может быть аллергия, схожая с сезонной у людей. У собак с кожными проявлениями аллергии (аллергический дерматит) часто встречается и аллергический конъюнктивит. Это воспаление глаз, вызванное аллергенами, такими как пыльца или плесень.

Если вы подозреваете у питомца аллергический конъюнктивит, важно посетить ветеринара. Это поможет исключить более серьёзные болезни, например, инфекции или язвы роговицы.

Симптомы аллергии на глаза

Основные признаки, которые могут указывать на аллергию:

покраснение обоих глаз

выделения из глаз

прищуривание

частое трение лапами

Если у собаки в прошлом были кожные проявления аллергии, обязательно сообщите об этом ветеринару. Аллергический конъюнктивит чаще развивается у собак младше 3 лет и характерен для некоторых пород:

Боксёр, французский бульдог, кокер-спаниель

Лабрадор, золотистый ретривер, немецкая овчарка

Пудель, вест-хайленд-уайт-терьер

Диагностика и лечение

Ветеринар может провести ряд тестов, чтобы исключить другие болезни. Иногда для подтверждения диагноза требуется конъюнктивальная биопсия или консультация дерматолога. Современные методы, такие как тесты на аллергию, помогают точно выявить аллерген.

Как лечить глазную аллергию у собак

Лёгкие случаи: промывание глаз стерильным соляным раствором 1-2 раза в день. Не используйте растворы для контактных линз!

промывание глаз стерильным соляным раствором 1-2 раза в день. Не используйте растворы для контактных линз! Антигистаминные препараты: их эффективность у собак не всегда предсказуема.

их эффективность у собак не всегда предсказуема. Глазные капли со стероидами: они снижают воспаление, но применять их можно только после консультации с ветеринаром.

они снижают воспаление, но применять их можно только после консультации с ветеринаром. Серьёзные случаи: возможно назначение пероральных препаратов.

Долгосрочная помощь

Если аллерген идентифицирован, лечение может включать:

Исключение аллергена (например, смена диеты).

Иммунотерапия, если убрать аллерген невозможно.

Поддерживающее лечение, чтобы контролировать симптомы.

Хотя аллергический конъюнктивит может возникать вновь, при правильном уходе собаки живут полноценной жизнью.

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).

