Какую собаку лучше завести в квартире? Самые лучшие варианты

Какую собаку лучше содержать в квартире

Для проживания в квартире подойдет любая малогабаритная собака. Йоркширский терьер идеально подходит для проживания в квартире, так как порода невелика. Чихуахуа плохо переносят одиночество. Для них важны частое общение со своим хозяином и короткие активные прогулки.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Кроме того, хорошим компаньоном для ваших детей могут стать: шпиц, такса, пинчер, корги, спаниель, бигль, мопс. Все эти породы относительно небольшие, не займут много места, отлично подойдут для квартиры. Спокойный и неконфликтный характер этих пород быстро очаровывает.

Можно ли оставлять собаку одну в квартире

Приучать собаку к этому лучше постепенно: нельзя оставлять щенка дома одного в месячном возрасте более чем на 4 часа, двухмесячного — более чем на 5 часов, трехмесячного — более чем на 6 часов.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



