Почему собаки рычат, когда едят? Будьте осторожны

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему собаки рычат, когда едят

Зачастую любое движение человека или другого животного в сторону миски с едой может привести к тому, что у собаки включится предупредительный сигнал — рычание.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бишон-фризе

Когда питомец издает тихие звуки во время еды, это легкая форма неудовольствия или эмоционального возбуждения. Однако, если собака рычит с поднятыми губами и обнаженными зубами, за сигналом могут последовать действия.

Нужно быть осторожнее. Не приближайтесь к животному и не прикасайтесь к нему. Для собак естественно защищать свои ресурсы. Это включает в себя пищу, территорию и потомство.

Не гладьте и не прикасайтесь к собаке, пока животное ест или берет на руки щенков. Инстинкт проявляется при кормлении питомца и распространяется на всех, кто находится рядом с его едой и миской, особенно когда они пытаются отобрать у собаки лакомство.

Ресурсная агрессия у домашней собаки недопустима, и такое поведение необходимо исправлять. Вы можете исправить проблемы с агрессией во время еды с помощью дрессировщика собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



