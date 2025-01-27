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Почему собаки иногда гоняются за своим хвостом? Специалисты объяснили такое поведение

1:11
Зоосфера

Почему собаки часто гоняются за своим хвостом

Чаще всего щенки и молодые особи гоняются за хвостом просто ради удовольствия. Замечено, что щенки, в частности, еще не успевают осознать, что хвост является частью их тела.

Собака
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Ваша собака гоняется за своим хвостом, возможно, из-за желания привлечь к себе внимание. Если питомец чувствует, что ему не хватает внимания со стороны хозяина, животное сделает все возможное, чтобы попытаться получить реакцию.

Это также может быть проявлением охотничьего инстинкта. Живя дома, собаки могут не иметь возможности его реализовать, поэтому они направляют свою энергию на "охоту" за хвостом, не осознавая, что он является частью их тела. Для хозяина это сигнал о том, что питомцу не хватает физической активности и игр.

Добавьте больше времени для прогулок с животными, купите новые развивающие игрушки. Например, собаки очень любят игрушки, которые содержат лакомства. Это полезно как для психического здоровья питомца, так и для развития мозговой деятельности.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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