Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Почему стоит пить лимонную воду каждый день?
Горячая йога: плюсы, минусы и важные предостережения
Винная культура мира в одном месте: музей La Cité du Vin
Как использовать апельсиновую кожуру для выращивания рассады? Секреты успешных садоводов
Загадочная впадина в магнитном поле Земли: как это влияет на полярные сияния
Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания
Александр Збруев рассказал, почему он находится в больнице
Лимиты налоговых вычетов увеличились в России

Кошка за одни сутки трижды перелетела Тасманово море

1:05
Зоосфера

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс совершила удивительное путешествие, которое началось с переезда её хозяйки в Австралию. За одни сутки она три раза пересекла Тасманово море: из Новой Зеландии в Австралию и обратно, а затем снова в обратном направлении. Причиной этого своеобразного рекорда стала ошибка авиакомпании.

Мейн-кун
Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мейн-кун

Девушка, которая перевозила свою кошку в Австралию, сдала питомца в багажное отделение. По прилёту в аэропорт Крайстчёрча, она три часа ждала Миттенс в зоне выдачи багажа, но ей сообщили, что самолёт уже отправился обратно в Новую Зеландию. Оказалось, что переноску с мейн-куном просто не заметили.

Когда о случившемся сообщили пилоту, он включил обогрев багажного отсека, чтобы обеспечить комфорт питомцу во время полёта. Ведь рейс в одну сторону занимает почти 8 часов.

По возвращении в Крайстчерч Миттенс была отправлена обратно в Мельбурн, где наконец воссоединилась со своей хозяйкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Последние материалы
Как использовать апельсиновую кожуру для выращивания рассады? Секреты успешных садоводов
Загадочная впадина в магнитном поле Земли: как это влияет на полярные сияния
Как укрепить контакт с собакой через правильные поглаживания
Александр Збруев рассказал, почему он находится в больнице
Лимиты налоговых вычетов увеличились в России
Употребляете корицу? Узнайте, почему это может навредить вам
Россияне активнее размещали средства на депозитах в 2024 году
Любимое блюдо россиян подорожало: как адаптировать рецепт
Как замаскировать простуду на губах: маскируем правильно и незаметно
Готовьте за 10 минут: салат, который станет хитом на любом столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.