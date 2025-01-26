Кошка за одни сутки трижды перелетела Тасманово море

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс совершила удивительное путешествие, которое началось с переезда её хозяйки в Австралию. За одни сутки она три раза пересекла Тасманово море: из Новой Зеландии в Австралию и обратно, а затем снова в обратном направлении. Причиной этого своеобразного рекорда стала ошибка авиакомпании.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

Девушка, которая перевозила свою кошку в Австралию, сдала питомца в багажное отделение. По прилёту в аэропорт Крайстчёрча, она три часа ждала Миттенс в зоне выдачи багажа, но ей сообщили, что самолёт уже отправился обратно в Новую Зеландию. Оказалось, что переноску с мейн-куном просто не заметили.

Когда о случившемся сообщили пилоту, он включил обогрев багажного отсека, чтобы обеспечить комфорт питомцу во время полёта. Ведь рейс в одну сторону занимает почти 8 часов.

По возвращении в Крайстчерч Миттенс была отправлена обратно в Мельбурн, где наконец воссоединилась со своей хозяйкой.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



