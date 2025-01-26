Кошка за одни сутки трижды перелетела Тасманово море

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс совершила удивительное путешествие, которое началось с переезда её хозяйки в Австралию. За одни сутки она три раза пересекла Тасманово море: из Новой Зеландии в Австралию и обратно, а затем снова в обратном направлении. Причиной этого своеобразного рекорда стала ошибка авиакомпании.
Девушка, которая перевозила свою кошку в Австралию, сдала питомца в багажное отделение. По прилёту в аэропорт Крайстчёрча, она три часа ждала Миттенс в зоне выдачи багажа, но ей сообщили, что самолёт уже отправился обратно в Новую Зеландию. Оказалось, что переноску с мейн-куном просто не заметили.
Когда о случившемся сообщили пилоту, он включил обогрев багажного отсека, чтобы обеспечить комфорт питомцу во время полёта. Ведь рейс в одну сторону занимает почти 8 часов.
По возвращении в Крайстчерч Миттенс была отправлена обратно в Мельбурн, где наконец воссоединилась со своей хозяйкой.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.