Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В китайском городе Чунцин произошёл курьёзный случай, связанный с увольнением одной из жительниц. Она решила написать заявление об уходе с работы, но перед отправкой засомневалась в правильности своего решения.

Фото: commons.wikimedia.org by Итти, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка

В этот момент на стол, где находился компьютер, запрыгнула кошка. Случайно лапой она нажала кнопку "отправить", и заявление ушло на почту работодателю. Хозяйка кошки сразу же позвонила руководству, чтобы объяснить ситуацию, но её объяснения не были приняты во внимание. В результате она была уволена и лишилась годовой премии.

Теперь девушка вынуждена искать новую работу, чтобы обеспечить себя и свою кошку, которая и стала причиной её увольнения, а также ещё восемь котов, проживающих с ней.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



