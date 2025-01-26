Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы

В китайском городе Чунцин произошёл курьёзный случай, связанный с увольнением одной из жительниц. Она решила написать заявление об уходе с работы, но перед отправкой засомневалась в правильности своего решения.
В этот момент на стол, где находился компьютер, запрыгнула кошка. Случайно лапой она нажала кнопку "отправить", и заявление ушло на почту работодателю. Хозяйка кошки сразу же позвонила руководству, чтобы объяснить ситуацию, но её объяснения не были приняты во внимание. В результате она была уволена и лишилась годовой премии.
Теперь девушка вынуждена искать новую работу, чтобы обеспечить себя и свою кошку, которая и стала причиной её увольнения, а также ещё восемь котов, проживающих с ней.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.