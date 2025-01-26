Эта крошечная рептилия может убить 100 человек одним укусом

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смотрители парка дикой природы Балларата были в состоянии повышенной готовности после появления на свет потомства двух змей, Элвиса и Присциллы, которые дали две кладки яиц. Ведь яд внутриматерикового тайпана настолько опасен, что его хватило бы на целую сотню человек. Не случайно он считается самой смертоносной змеёй в мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Буке тен Кейт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Змея

Первоначально команда ожидала от пары 14 яиц, но была приятно удивлена, когда после спаривания у них оказалось на 15 яиц больше. Глава отдела рептилий Джек Гатто сообщил, что всего было отложено 29 яиц.

"К нашему удивлению, у нас была двойная кладка, то есть пара отложила вторую партию яиц, так что удача в год змеи определенно на нашей стороне", — поделился Гатто.

Девять из них уже вылупились и находятся под опекой в ​​парке дикой природы. Поскольку у змей вообще нет материнского инстинкта, детёнышей отделили и начали предлагать им еду, чтобы они могли научиться питаться самостоятельно. Сотрудники предельно осторожны при обращении с ними, потому что они наполнены самым токсичным ядом в мире.

"На самом деле они даже более опасны, чем их родители, поскольку они гораздо быстрее и могут напасть из страха. Один укус этой маленькой рептилии может убить более 100 человек", — пояснил Гатто.

Молодых змеёнышей пока не показывают публике, а некоторых из них планируют передать в другие зоопарки для изучения.

Внутриматериковые тайпаны обитают в отдалённых районах центрально-западного Квинсленда и описываются как робкие и скрытные змеи, прячущиеся в трещинах в земле и питающиеся грызунами.

Уточнения

Тайпан Маккоя — вид ядовитых змей из рода Тайпаны семейства аспидовых, обитающий в центральной Австралии. Считается самым ядовитым видом змей в мире, хотя летальные исходы вследствие его укусов у человека неизвестны.

