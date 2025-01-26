Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошка движением лапы уволила хозяйку с работы
Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила
Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко заставила его присутствовать на родах, несмотря на его нежелание
Хитрость для сноубордистов: эта деталь обеспечит вам комфортное и безопасное катание
Почему не стоит использовать крем для глаз на всём лице?

Эта крошечная рептилия может убить 100 человек одним укусом

1:48
Зоосфера

Смотрители парка дикой природы Балларата были в состоянии повышенной готовности после появления на свет потомства двух змей, Элвиса и Присциллы, которые дали две кладки яиц. Ведь яд внутриматерикового тайпана настолько опасен, что его хватило бы на целую сотню человек. Не случайно он считается самой смертоносной змеёй в мире.

Змея
Фото: commons.wikimedia.org by Буке тен Кейт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Змея

Первоначально команда ожидала от пары 14 яиц, но была приятно удивлена, когда после спаривания у них оказалось на 15 яиц больше. Глава отдела рептилий Джек Гатто сообщил, что всего было отложено 29 яиц.

"К нашему удивлению, у нас была двойная кладка, то есть пара отложила вторую партию яиц, так что удача в год змеи определенно на нашей стороне", — поделился Гатто.

Девять из них уже вылупились и находятся под опекой в ​​парке дикой природы. Поскольку у змей вообще нет материнского инстинкта, детёнышей отделили и начали предлагать им еду, чтобы они могли научиться питаться самостоятельно. Сотрудники предельно осторожны при обращении с ними, потому что они наполнены самым токсичным ядом в мире.

"На самом деле они даже более опасны, чем их родители, поскольку они гораздо быстрее и могут напасть из страха. Один укус этой маленькой рептилии может убить более 100 человек", — пояснил Гатто.

Молодых змеёнышей пока не показывают публике, а некоторых из них планируют передать в другие зоопарки для изучения.

Внутриматериковые тайпаны обитают в отдалённых районах центрально-западного Квинсленда и описываются как робкие и скрытные змеи, прячущиеся в трещинах в земле и питающиеся грызунами.

Уточнения

Тайпан Маккоя — вид ядовитых змей из рода Тайпаны семейства аспидовых, обитающий в центральной Австралии. Считается самым ядовитым видом змей в мире, хотя летальные исходы вследствие его укусов у человека неизвестны.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов
Садоводство, цветоводство
Правильно обрезаем герань: метод 5 узлов Аудио 
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Сажаем на рассаду в феврале: какие цветы подарят пышное цветение летом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Последние материалы
Лада Нива и гонки: как российская машина покоряет австралийские трассы
Неприятельство в саду: цветы, которые не должны соседствовать
Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать
Уход за кожей лица в морозы: главные правила
Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко заставила его присутствовать на родах, несмотря на его нежелание
Хитрость для сноубордистов: эта деталь обеспечит вам комфортное и безопасное катание
Почему не стоит использовать крем для глаз на всём лице?
Польза гороха: почему стоит его выращивать
Туриста из России обокрали на крупную сумму, часть вернули спустя месяц
Финансовые успехи российских фигуристок: кто зарабатывает больше всех на рекламе в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.