Как защитить кролика от блох: советы, которые работают

Когда мы думаем о блохах и клещах, чаще всего в голову приходят собаки и кошки. Однако кролики, как и другие домашние питомцы, также подвержены атаке этих паразитов и нуждаются в защите. Даже если ваш кролик никогда не покидает дом, он всё равно может столкнуться с нежеланными "соседями".
Блохи могут появиться у вашего кролика по разным причинам:
Из-за густого меха у кроликов блох заметить непросто. Вот основные признаки:
Если вы не уверены, ветеринар поможет определить наличие блох.
Кролики очень чувствительны к лекарствам. Продукты, безопасные для кошек или собак, могут оказаться опасными для них. Поэтому:
Проконсультируйтесь с ветеринаром. Только он может подобрать подходящее средство и дозировку, учитывая вес вашего питомца.
Используйте проверенные препараты.
Чтобы быстрее избавиться от блох и предотвратить их повторное появление:
Рекомендую обрабатывать кроликов и других домашних животных круглый год. Летом избавиться от блох проще, так как яйца и куколки быстрее развиваются при тёплой погоде. Зимой процесс может затянуться на несколько месяцев.
Защищая кроликов от блох и клещей, вы оберегаете их здоровье и делаете свою жизнь комфортнее.
Блохи (лат. Siphonaptera — др.-греч. σίφων — насос, ἄπτερον — бескрылое. Синонимы лат. Suctoria, лат. Aphaniptera) — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками различных возбудителей болезней человека и животных.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.