Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать

Собаки по праву считаются лучшими друзьями человека. Однако тесное общение с ними может нести определённые риски для здоровья. Удивительно, но статистика показывает, что собаки входят в число самых опасных животных для человека.
Многие думают, что основная опасность собак заключается в их укусах. Но на самом деле истинная угроза связана с бактериями, которые могут находиться в их организме. Среди них выделяются бактерии рода Capnocytophaga, которые встречаются редко, но могут быть крайне опасны.
Согласно исследованиям, проведённым в Скандинавии, ежегодно на миллион человек приходится примерно 0,5-0,7 случаев заражения этой бактерией. При этом во многих странах такие случаи вообще не отслеживаются. К 2018 году было задокументировано 500 случаев инфекции, вызванной Capnocytophaga canimorsus, но реальное число заражений может быть значительно выше.
Бактерия особенно опасна для людей с ослабленной иммунной системой, а также для тех, кто лишён селезёнки, злоупотребляет алкоголем, курит или старше 40 лет. Инфекцию могут вызывать девять разных видов бактерий, включая Capnocytophaga gingivalis, которая естественным образом присутствует в человеческой ротовой полости. Однако основным источником заражения является Capnocytophaga canimorsus, обитающая в ротовой полости собак и кошек.
Бактерия попадает в организм через укусы или контакт слюны с открытой раной.
Симптомы обычно появляются через три-пять дней после заражения и включают:
В тяжёлых случаях бактерия распространяется по организму, вызывая такие опасные состояния, как сердечный приступ, почечная недостаточность, гангрена, сепсис или менингит. При таких осложнениях шансы на выживание снижаются до 30-5%.
Инфекция лечится антибиотиками, но ключевую роль играет своевременное выявление и лечение. Если развивается гангрена, единственным выходом может стать ампутация поражённой конечности.
Радость от общения с собаками не должна затмевать осознание возможных рисков. Соблюдение гигиены, предотвращение укусов и своевременное обращение к врачу могут спасти жизнь.
Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.