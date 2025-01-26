Что скрывает собачья слюна: редкая бактерия, о которой стоит знать

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки по праву считаются лучшими друзьями человека. Однако тесное общение с ними может нести определённые риски для здоровья. Удивительно, но статистика показывает, что собаки входят в число самых опасных животных для человека.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Не только укусы представляют угрозу

Многие думают, что основная опасность собак заключается в их укусах. Но на самом деле истинная угроза связана с бактериями, которые могут находиться в их организме. Среди них выделяются бактерии рода Capnocytophaga, которые встречаются редко, но могут быть крайне опасны.

Что нужно знать о заражении Capnocytophaga

Согласно исследованиям, проведённым в Скандинавии, ежегодно на миллион человек приходится примерно 0,5-0,7 случаев заражения этой бактерией. При этом во многих странах такие случаи вообще не отслеживаются. К 2018 году было задокументировано 500 случаев инфекции, вызванной Capnocytophaga canimorsus, но реальное число заражений может быть значительно выше.

Бактерия особенно опасна для людей с ослабленной иммунной системой, а также для тех, кто лишён селезёнки, злоупотребляет алкоголем, курит или старше 40 лет. Инфекцию могут вызывать девять разных видов бактерий, включая Capnocytophaga gingivalis, которая естественным образом присутствует в человеческой ротовой полости. Однако основным источником заражения является Capnocytophaga canimorsus, обитающая в ротовой полости собак и кошек.

Бактерия попадает в организм через укусы или контакт слюны с открытой раной.

Симптомы и последствия инфекции

Симптомы обычно появляются через три-пять дней после заражения и включают:

образование пузырей, покраснение, отёк и боль вокруг раны

лихорадку, рвоту, диарею и головную боль

В тяжёлых случаях бактерия распространяется по организму, вызывая такие опасные состояния, как сердечный приступ, почечная недостаточность, гангрена, сепсис или менингит. При таких осложнениях шансы на выживание снижаются до 30-5%.

Лечение и профилактика

Инфекция лечится антибиотиками, но ключевую роль играет своевременное выявление и лечение. Если развивается гангрена, единственным выходом может стать ампутация поражённой конечности.

Внимательность и ответственность

Радость от общения с собаками не должна затмевать осознание возможных рисков. Соблюдение гигиены, предотвращение укусов и своевременное обращение к врачу могут спасти жизнь.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

