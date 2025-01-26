Добавьте этот продукт в кормушку для птиц, и у вас на балконе появится симпатичная стайка малиновок

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зимой холода могут стать настоящей проблемой для птиц, так как им трудно найти достаточно еды в естественной среде обитания. Насекомых становится меньше, опавшие плоды исчезают, а семена на земле часто оказываются под снегом.

Фото: flickr.com by Рон Найт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Малиновка

В это время года птицы активно ищут доступные и надежные источники пищи. Балконы, особенно оборудованные кормушками для птиц, становятся для них настоящим спасением.

Кормушка на балконе позволит пернатым восполнить основные потребности в энергии, необходимые для выживания в холода. Кроме того, птицы особенно стремятся к городским районам зимой, поскольку там создается микроклимат, который зачастую менее суров, чем в окружающей сельской местности. Теплота зданий привлекает эти маленькие создания. Но больше всего птиц привлекает еда.

Зимой птицам полезно птицам можно давать тёртый сыр. Этот продукт прекрасно улучшает вкус некоторых блюд, но у него есть один существенный недостаток: если его натирать, от него остаётся много крошек. Отдайте их птицам. Небольшие кусочки твёрдого несоленого сыра, такого как Эмменталь или мягкий чеддер, могут стать источником энергии для зерноядных и насекомоядных видов, особенно зимой, когда их потребности в калориях возрастают.

Но не переусердствуйте, делать это следует крайне умеренно и с соблюдением определённых мер предосторожности.

Пожалуйста, помните, что это добавка, а не основной источник питания. Поэтому можно смешать его (в небольших количествах) с семенами или свежими фруктами и подвесить повыше, вне досягаемости грызунов.

Ни в коем случае не размещайте кормушку перед окном или на подоконнике. Это очень опасно, поскольку птицы могут сломать себе шею о прозрачное стекло.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

