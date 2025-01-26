Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Засор в раковине? Эти два ингредиента решат проблему за пару минут
Необычная пицца из картофеля: гости будут в восторге
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
Всё о пользе и вреде двойного мытья волос
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
7 причин посетить остров Пасхи в 2025 году
Импорт грузинского вина в Россию вырос в 2024 году
"Москвич 3е" против Zeekr: итоги продаж декабря 2024 года
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать

Три породы кошек, которые требуют особого внимания

2:24
Зоосфера

Кошки могут стать отличными компаньонами, но далеко не все породы подходят для уютной жизни в доме. Некоторые из них требуют особого ухода, внимания и усилий, что может стать неожиданностью для их владельцев. Вот три породы, которые могут оказаться не лучшим выбором для домашнего содержания.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

1. Бенгальская кошка: красота, требующая усилий

Эти кошки притягивают взгляды своей экзотической пятнистой шерстью и элегантностью. Но бенгальцы не так просты, как кажутся. Среди их особенностей:

  • Агрессивность. Эта порода часто проявляет сильный темперамент, что может вызывать трудности в общении.
  • Необходимость постоянной активности. Бенгальская кошка нуждается в значительных физических и умственных нагрузках, без которых она может становиться разрушительной.
  • Сложности в отношениях с людьми. Иногда бенгальцы не формируют крепкой привязанности к человеку так, как это делают другие кошки.

2. Сфинкс: уникальность, требующая ухода

Голая кожа сфинксов делает их необычными и привлекает любителей экзотики, но этот же фактор требует повышенного ухода.

  • Отсутствие шерсти. Многие считают сфинксов менее уютными из-за их гладкой кожи.
  • Частый уход. Без шерсти сфинксам нужно уделять больше внимания: регулярные купания, уход за кожей, защита от холода и перегрева.

3. Шотландская вислоухая: миловидность с генетическими проблемами

Шотландские вислоухие очаровывают своей круглой мордочкой и забавными ушами. Однако их привлекательность скрывает серьёзные генетические недостатки:

  • Генетическая мутация. Характерная форма ушей — результат мутации, которая негативно сказывается на суставах.
  • Болезненный артрит. Уже в молодом возрасте шотландцы могут страдать от заболеваний суставов, что требует лечения и особого ухода.

Каждая порода кошек уникальна, но не каждая подходит для домашнего содержания без дополнительных усилий. Если вы решили завести питомца, важно заранее изучить особенности породы, чтобы быть готовым к её потребностям и сложностям.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если тушь засохла: три лайфхака для продления её срока службы
Красота и стиль
Что делать, если тушь засохла: три лайфхака для продления её срока службы Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Последние материалы
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать
Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку
Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии
Поведение кошки перед смертью: когда нужно обратить внимание
Охлаждение или обогрев? Всё о кондиционерах зимой
Откройте для себя 6 самых солнечных городов в мире
Стрижка, которая сделает лицо более худым: советуют стилисты
Эти ошибки при хранении рыбы портят её вкус
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ
Робби Фаулер на пороге новой карьеры: вызов тренерства для легенды Ливерпуля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.