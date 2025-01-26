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Магнитные бури и их тайное влияние на поведение собак

Зоосфера

Магнитные бури — явление, с которым мы сталкиваемся всё чаще. Это связано с повышенной солнечной активностью, которая влияет на Землю и её атмосферу. Но как эти космические явления отражаются на наших питомцах? Оказавшись в поисках ответа на этот вопрос, эксперты приходят к неоднозначным выводам.

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Что происходит с собаками в дни магнитных бурь

Наблюдения показывают, что собаки в эти дни могут вести себя иначе. Одни становятся более вялыми, другие спят гораздо дольше обычного. Как утверждает Константин Карапетьянц, ректор Первого профессионального кинологического института, "могу по своим питомцам сказать, что влияние есть. Иногда мои собаки спят так крепко, что их сложно дозвать. В такие дни буквально приходится их выводить на улицу".

Какие изменения происходят у питомцев

Признаки воздействия солнечной активности можно заметить по поведению собаки. В дни бурь питомцы становятся менее активными, могут меньше реагировать на команды и внешние раздражители. Это может быть связано с общим дискомфортом, который они испытывают. Вялость, затруднение в коммуникации и повышенная потребность в отдыхе — частые признаки, когда питомец чувствует влияние магнитных волн.

Как помочь собаке

Если ваша собака становится апатичной, помогает прогулка. Физическая активность и смена обстановки помогут питомцу адаптироваться и справиться с временным недомоганием. Эксперты советуют, чтобы в дни бурь прогулки были более длительными, с активными играми на свежем воздухе.

Что думают ученые

Мнения специалистов по этому поводу расходятся. Некоторые считают, что влияние магнитных бурь на животных не стоит недооценивать, в то время как другие скептически относятся к этой гипотезе. Одно ясно точно — в дни повышенной солнечной активности стоит внимательно следить за поведением ваших питомцев.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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