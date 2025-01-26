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5 самых умных пород кошек: кто удивит вас своим интеллектом

2:32
Зоосфера

Учёные выяснили, что интеллект кошек сравним с интеллектом собак. Разница лишь в том, что кошек сложнее мотивировать на обучение, ведь они ценят свою независимость. Однако среди пушистых любимцев выделяются породы, которые демонстрируют высокий уровень интеллекта. Вот пять пород кошек, признанных настоящими интеллектуалами.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

1. Абиссинская кошка: умный независимый лидер

Абиссинцы обожают интеллектуальные задачи и требуют умственной нагрузки. Просто побегать за мячиком или лазерной указкой им недостаточно. Эти кошки любят решать сложные головоломки и ценят свою независимость. Владельцам таких питомцев стоит уделять время для их развития, чтобы питомец оставался доволен.

2. Бенгальская кошка: память и выносливость

Бенгалы известны не только своим экзотическим внешним видом, но и острым умом. Эти кошки обладают прекрасной памятью и физической выносливостью. Они легко запоминают команды, преодолевают сложные препятствия и становятся отличными исследователями в доме.

3. Бурманская кошка: дружелюбие и обучаемость

Бурманская кошка славится своим мягким характером и умением ладить с людьми и другими животными. Она легко обучается командам благодаря своей общительности и любви к вниманию. Однако бурманцы плохо переносят одиночество, поэтому им нужно обеспечить регулярное общение.

4. Корниш-рекс: любитель головоломок

Корниш-рексы нуждаются не только в физических играх, но и в интеллектуальной стимуляции. Их привлекают головоломки, лабиринты и игрушки, которые требуют решения задач. Эти кошки готовы тратить время и усилия, чтобы самостоятельно "заработать" еду.

5. Шотландская вислоухая кошка: умственная сообразительность

Шотландские вислоухие предпочитают умственные упражнения всем остальным занятиям. Они с лёгкостью осваивают новые задачи, удивляя владельцев своей сообразительностью.

Почему стоит выбрать умную породу

Если вы хотите завести кошку, которая будет радовать не только своей красотой, но и интеллектом, эти породы — отличный выбор. Они любят учиться, взаимодействовать и находить решения сложных задач, что делает общение с ними особенно увлекательным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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