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Три мифа о кошках, в которые пора перестать верить

2:10
Зоосфера

В современном мире, где наука развивается стремительными темпами, всё ещё существуют мифы, в которые продолжают верить даже взрослые люди. Одной из таких категорий остаются заблуждения о кошках. Эксперты развенчали три самых популярных и нелепых мифа о наших пушистых друзьях.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

1. Кошки — эгоисты

Считается, что кошки — независимые и гордые создания, которые обращают внимание на человека только тогда, когда им нужно тепло или еда. Однако это далеко от правды. Исследования доказывают, что кошки способны искренне любить своих хозяев.

Если питомец кажется отстранённым, это может быть связано с недостатком доверия в отношениях. Кошка не станет проявлять привязанность, если человек не показывает заботу и внимание.

2. Кошки живучи и справляются с болезнями сами

Миф о том, что заболевшая кошка может самостоятельно выздороветь, до сих пор распространён. Да, если речь идёт о лёгкой простуде, животное может справиться самостоятельно. Но при серьёзных заболеваниях кошке нужна помощь.

Если питомец перестал есть и пить, прячется в укромных местах — это тревожный сигнал. Ожидание, что "всё пройдёт само", может только усугубить ситуацию. В таких случаях необходимо обратиться к ветеринару.

3. Кошки глупее собак

Сравнение кошек и собак — давняя тема для споров. Считается, что собаки умнее, потому что их можно обучить командам, сделать из них охранников и верных спутников.

Однако это не значит, что кошки менее умны. У них просто другая модель поведения, обусловленная их природой. Кошки более самостоятельны и не зависят от человека так, как собаки, но это не делает их менее сообразительными.

Кошки — удивительные создания, чья привязанность и ум не всегда очевидны на первый взгляд. Не верьте мифам: если вы окружите питомца заботой и вниманием, он обязательно ответит вам взаимностью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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