Как старость влияет на собак: что нужно знать хозяевам

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С возрастом собаки, как и люди, меняются — не только внешне, но и по характеру. Старость приносит свои особенности, и хозяевам важно быть к этому готовыми. Вот ключевые изменения в поведении, которые могут возникнуть у пожилой собаки, и советы, как помочь своему любимцу.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зубы собаки

1. Потеря зрения

С возрастом у собак может снижаться острота зрения, а в некоторых случаях зрение пропадает совсем. Это становится заметным во время игр: питомец перестаёт реагировать на игрушку или случайно сталкивается с мебелью в попытке её найти.

Причинами могут быть катаракта, глаукома или другие проблемы с глазами. Если вы заметили такие изменения, обратитесь к ветеринару для диагностики и подбора подходящего лечения.

2. Изменения в вокализации

Пожилые собаки могут стать более шумными. Они чаще лают, воют или издают другие звуки, причём не всегда без причины. Такая вокализация может быть попыткой привлечь внимание, сигналом о дискомфорте или тревоге. Важно прислушиваться к своему питомцу: возможно, он пытается сообщить вам о боли или недомогании.

3. Снижение активности

С возрастом у собак уменьшается уровень энергии, и им требуется больше времени на восстановление. Питомцы чаще отдыхают и дольше спят. Хозяевам важно учитывать это и не тревожить своего четвероногого друга без необходимости. Уважайте его потребность в покое, ведь с возрастом полноценный отдых становится жизненно важным.

Как помочь пожилой собаке

Регулярно посещайте ветеринара, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем.

Организуйте комфортное место для сна, где собака сможет спокойно отдыхать.

Проявляйте терпение и понимание, если питомец стал более шумным или медлительным.

Подстраивайте режим прогулок и игр под возможности пожилого питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

