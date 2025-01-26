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Как старость влияет на собак: что нужно знать хозяевам

2:05
Зоосфера

С возрастом собаки, как и люди, меняются — не только внешне, но и по характеру. Старость приносит свои особенности, и хозяевам важно быть к этому готовыми. Вот ключевые изменения в поведении, которые могут возникнуть у пожилой собаки, и советы, как помочь своему любимцу.

Зубы собаки
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зубы собаки

1. Потеря зрения

С возрастом у собак может снижаться острота зрения, а в некоторых случаях зрение пропадает совсем. Это становится заметным во время игр: питомец перестаёт реагировать на игрушку или случайно сталкивается с мебелью в попытке её найти.

Причинами могут быть катаракта, глаукома или другие проблемы с глазами. Если вы заметили такие изменения, обратитесь к ветеринару для диагностики и подбора подходящего лечения.

2. Изменения в вокализации

Пожилые собаки могут стать более шумными. Они чаще лают, воют или издают другие звуки, причём не всегда без причины. Такая вокализация может быть попыткой привлечь внимание, сигналом о дискомфорте или тревоге. Важно прислушиваться к своему питомцу: возможно, он пытается сообщить вам о боли или недомогании.

3. Снижение активности

С возрастом у собак уменьшается уровень энергии, и им требуется больше времени на восстановление. Питомцы чаще отдыхают и дольше спят. Хозяевам важно учитывать это и не тревожить своего четвероногого друга без необходимости. Уважайте его потребность в покое, ведь с возрастом полноценный отдых становится жизненно важным.

Как помочь пожилой собаке

  • Регулярно посещайте ветеринара, чтобы вовремя выявить возможные проблемы со здоровьем.
  • Организуйте комфортное место для сна, где собака сможет спокойно отдыхать.
  • Проявляйте терпение и понимание, если питомец стал более шумным или медлительным.
  • Подстраивайте режим прогулок и игр под возможности пожилого питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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