Топ-5 дружелюбных пород собак, которые подарят вам море позитива

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство собак обладают природной дружелюбностью и легко идут на контакт с человеком. Однако есть породы, для которых любовь к людям — не просто черта характера, а настоящая суть. Они готовы дарить владельцам внимание, радость и неподдельную преданность.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Бордер-колли

Кокер-спаниель: активный оптимист

Эти энергичные и позитивные собаки всегда настроены на общение. Кокер-спаниели обожают игры и быстро находят общий язык с людьми. Они способны поднять настроение даже в самый хмурый день, а их верность и любовь к хозяину безграничны.

Английский сеттер: воплощение добродушия

Английский сеттер — это собака без тени агрессии. Ранее эта порода была незаменима для охотников, а сегодня ценится за свою мягкость и доброжелательный характер. Однако сеттеры требуют много физической активности и не слишком подходят для городской квартиры. Они нуждаются в просторе и регулярных прогулках.

Короткошерстный колли: умный и игривый

Короткошерстный колли выделяется не только своей игривостью, но и высоким интеллектом. Эти собаки были выведены для помощи фермерам: они пасли овец и выполняли сложные задачи. Колли — прирождённые общители, которые не могут без активного образа жизни и частого пребывания на свежем воздухе.

Другие породы для любителей дружелюбных собак

Если вы ищете небольшую, но преданную собаку, обратите внимание на бишон-фризе или австралийского терьера. Эти весёлые и энергичные питомцы обожают угождать своим хозяевам, всегда готовы к играм и прекрасно чувствуют настроение человека.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

