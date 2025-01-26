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Страх кошек перед бананами: миф или реальность

1:39
Зоосфера

В сети можно найти множество забавных видео, где кошки с ужасом реагируют на обычный банан. Но что заставляет пушистых питомцев так бояться этого тропического фрукта? Есть несколько теорий, и каждая из них даёт интересное объяснение.

Бананы Cavendish
Фото: Openverse by ajay_suresh, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бананы Cavendish

1. Банан напоминает змею

Одна из самых популярных гипотез связана с формой плода. Продолговатый жёлтый банан может ассоциироваться у кошки со змеёй или другим опасным существом. Инстинкты подсказывают питомцу, что нужно избегать встречи с таким "хищником". Возможно, именно это объясняет резкие реакции кошек на бананы.

2. Эффект неожиданности

Если банан появляется внезапно — например, хозяин кладёт его рядом с питомцем, пока тот ест, — кошка может испугаться из-за неожиданности. Когда животное расслаблено, наслаждаясь едой, любое неожиданное изменение на "его территории" может вызвать старт-рефлекс, заставляющий убежать или насторожиться.

3. Необычный запах

Кошки крайне чувствительны к запахам. Банан имеет специфический аромат, который может быть неприятным или даже пугающим для пушистиков. Именно это, по мнению некоторых экспертов, может быть причиной их странного поведения.

Совет для владельцев кошек

Никогда не пугайте своего питомца бананами ради забавного видео. Даже если вам кажется, что это смешно, для животного такая ситуация — источник стресса. Заботьтесь о спокойствии и комфорте своего четвероногого друга.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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