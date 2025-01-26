Проблемы с разлукой: как научить собаку спокойно оставаться одной

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Разлука с хозяином — это стресс для большинства собак. Когда питомец понимает, что остаётся один, он может начать нервничать: лаять, скулить и даже путаться под ногами, пытаясь задержать вас. Как помочь четвероногому другу пережить ваше отсутствие? Вот несколько простых и действенных рекомендаций.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

1. Сохраняйте спокойствие

Главное правило — не поддаваться эмоциям. Не стоит долго гладить или успокаивать собаку перед уходом. Такое поведение может вызвать у животного неправильную ассоциацию: "Если я нервничаю, меня будут ласкать. Значит, нужно продолжать волноваться".

Не кричите на пса и не наказывайте его за беспокойство — это только усилит стресс. Лучше сохраняйте нейтральное поведение: не реагируйте на лай или скулёж, просто спокойно уходите.

2. Выгуляйте собаку перед уходом

Прогулка — отличный способ снизить тревожность. Физическая активность поможет собаке выплеснуть накопившуюся энергию. После возвращения домой питомец, скорее всего, будет уставшим и займётся отдыхом, а не тем, чтобы протестовать против вашего ухода.

3. Используйте игрушки

Заранее приготовьте для собаки интересные игрушки, которые будут доступны только во время вашего отсутствия. Это могут быть:

интерактивные игрушки,

яркие мячики,

жевательные верёвки.

Такие предметы отвлекут собаку от мыслей о вашем уходе и помогут скрасить её одиночество. Не забывайте убирать игрушки после возвращения, чтобы они оставались для питомца чем-то особенным.

4. Дайте собаке еду перед уходом

Перед тем как покинуть дом, поставьте для пса миску с кормом. Увлечённое вкусной едой животное отвлечётся от разлуки. После такого ритуала собака, вероятно, будет спокойнее, а вы сможете выйти из дома без лишнего стресса.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

