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Не делайте этого с собакой — важные советы для владельцев и гостей

1:40
Зоосфера

Вы знали, что неправильно погладив собаку, можно вызвать у неё стресс или даже спровоцировать агрессию? Многие совершают одну и ту же ошибку — касаются головы животного, не думая о том, что это может быть опасно.

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Голова — уязвимое место

Кинологи предупреждают: не трогайте собаку за голову, особенно между ушами. Это может испугать животное. "Эти зоны особенно чувствительны у собак, и прикосновение к ним они могут воспринять как угрозу", — объясняют эксперты. Лучше всего начать с поглаживания сбоку от шеи или под подбородком.

С каких зон лучше начинать

Первое прикосновение важно начинать с безопасных мест. Отлично подойдут:

  • грудь,
  • плечи,
  • основание шеи.

Двигайтесь медленно, словно делаете лёгкий массаж. Это создаст у животного ощущение безопасности.

Избегайте запретных зон

Не трогайте собаку в области основания хвоста, задней части шеи и поясницы. Эти места крайне чувствительны, и грубое движение может доставить дискомфорт или даже боль.

Что делать, если собака ложится на спину

Если пес подставляет живот, это знак полного доверия. Вы можете увеличить интенсивность поглаживания, но будьте осторожны: избегайте сильного надавливания на позвоночник.

Правильная техника поглаживания

Ведите рукой от головы к хвосту медленными круговыми движениями. Давление должно быть минимальным, особенно в областях поясницы. Если вы видите, что собака расслабилась, можно сделать поглаживания чуть интенсивнее.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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